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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom za decu i omladinu "Jefimija" u Kruševcu.

- Ovde su deca koja su prerano morala da odrastu, oduševila su me svojom toplinom, vaspitanjem, osmesima i željom da uče i napreduju. Posle druženja sa njima čovek ode punog srca, ali i sa još većom željom da uradimo više - istakla je ona.

Ministarka dodaje da se država trudi da im obezbedi što bolje i sigurnije uslove za odrastanje.