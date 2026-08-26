Ministarka Stamenkovski posetila mališane u domu "Jefimija" u Kruševu: Najvažnije je da ova deca znaju da nisu sama, da imaju podršku i nekoga ko veruje u njih
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Dom za decu i omladinu "Jefimija" u Kruševcu.
- Ovde su deca koja su prerano morala da odrastu, oduševila su me svojom toplinom, vaspitanjem, osmesima i željom da uče i napreduju. Posle druženja sa njima čovek ode punog srca, ali i sa još većom željom da uradimo više - istakla je ona.
Ministarka dodaje da se država trudi da im obezbedi što bolje i sigurnije uslove za odrastanje.
- Prošle godine izdvojili smo više od 2,5 miliona dinara za sistem dojave požara, a ove godine obezbedili sredstva za industrijske mašine koje su Domu potrebne. Ali, na kraju, nisu najvažnije ni brojke ni oprema. Najvažnije je da ova deca znaju da nisu sama, da imaju podršku i nekoga ko veruje u njih - zaključila je ona.