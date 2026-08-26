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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski otvorila je danas u Vrdniku Letnju školu Akademije mladih lidera sa invaliditetom - mesto znanja, druženja, osnaživanja i novih prilika.

- Ovaj projekat realizujemo u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, a Ministarstvo je za njegovu realizaciju opredelilo dva miliona dinara. Posebno me raduje što su upravo mladi inicirali da Akademija nastavi sa radom i tokom leta. To najbolje govori o njihovoj želji da uče, napreduju i aktivno učestvuju u društvu - istakla je ona.

Ministarka je naglasila da invaliditet ne sme da bude prepreka za ostvarenje snova i ambicija.

- Srbija koju gradimo mora da bude Srbija bez barijera – zemlja u kojoj svako ima priliku da pokaže svoje znanje, talenat i sposobnosti. Zato ćemo naredne godine pokrenuti i dodatni program koji će mladim osobama sa invaliditetom pružiti priliku da volontiraju, ali i da se zaposle u Ministarstvu - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala: