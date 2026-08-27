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Pravila kućnog reda strogo zabranjuju loženje vatre i korišćenje otvorenog plamena na terasama, krovovima i u zajedničkim prostorijama zgrada. Kršenje ovih pravila povlači visoke novčane kazne i moguće krivične prijave, a komšije imaju pravo da prijave smetnje komunalnim službama.

Sezona pripreme zimnice uveliko je počela, a sa prvim mirisima pečene paprike stižu i stara upozorenja komunalnih službi i vatrogasaca. Da nerazmišljanje i nemar tokom pripreme omiljenog ajvara mogu dovesti do katastrofalnih posledica, svedoči i incident iz beogradskog naselja, koji je za dlaku izbegao tragičan ishod.

Naime, jedna starija sugrađanka odlučila je da zimnicu pripremi u podrumskim prostorijama stambene zgrade, na roštilju. Nekontrolisani otvoreni plamen ubrzo je zahvatio uskladištene stvari, a gust, crni dim sekundama je preplavio celo stepenište i više spratove. Alarmirani su vatrogasci, a više desetina stanara hitno je evakuisano na ulicu.

Jedna od stanarki sa potkrovlja opisala je dramatične trenutke spasavanja:

Foto: Youtube Printscreen

- Probudio me je oštar, zagušljiv dim koji je već počeo da ulazi u stan kroz pukotine na vratima. Provirila sam kroz špijunku i videla samo crnu zavesu i vatrogasce kako lome prozore svetlarnika da bi oslobodili dim. Čuvši me da hoću da izađem, rekli su mi da kroz zgradu ne smem i uputili me na terasu. Bilo je strašno, nismo znali šta se dešava. Srećom požar je brzo saniran - ispričala je uplašena stanarka događaj od pre nekoliko godina.

Kako bi se predupredili ovakvi incidenti i sačuvao mir komšija, važno je znati da je priprema zimnice na ovaj način strogo zabranjena i da nesavesne stanare čekaju prijave i visoke novčane kazne.

Šta smete, a šta nipošto ne smete da radite

Za tradicionalno pečenje paprika i pripremu zimnice na terasama, krovovima, ispred ulaza ili u dvorištima zgrada postoje stroga pravila definisana Odlukom o kućnom redu. Prema rečima profesionalnog upravnika zgrade Slavka Bodiroge, loženje vatre i korišćenje otvorenog plamena na ovim mestima najstrože je zabranjeno.

- Pečenje paprike uz otvoreni plamen na terasama, ispred ili oko zgrade nije dozvoljeno. Iako sama terasa pripada stanaru, njen obod i spoljni deo su u nadležnosti zgrade. Upravnik nema ovlašćenje da direktno kažnjava stanare koji krše pravila, ali može da slučaj prijavi komunalnoj inspekciji - objašnjava Bodiroga.

Pored opasnosti od požara, problem predstavljaju dim i mirisi koji smetaju ostalim stanarima.

Foto: Youtube Printscreen

- Korišćenje otvorenog plamena nosi rizik od požara i ukoliko dođe do inspekcije, stanari moraju da pokažu da imaju i pripremljena protivpožarna sredstva. Takođe, komšije imaju puno pravo da prijave širenje dima i mirisa koji im ulaze u stan ili prljaju veš. Važno je da građani ne ulaze u sukobe, već da problem prijave komunalnoj službi - ističe upravnik.

Ipak, priprema zimnice na terasi nije u potpunosti onemogućena, pod uslovom da se ne koristi vatra.

- Stanarima je dozvoljeno da peku papriku na terasi ukoliko koriste električne uređaje, poput malih električnih roštilja ili indukcionih ploča. Bitno je samo da se ne loži vatra i ne pravi dim koji smeta susedima - zaključuje Slavko Bodiroga i dodaje da u dosadašnjoj praksi nije imao ovakve slučajeve.

Šta kaže zakon: Visoke novčane kazne, pa i krivične prijave

Pravni okvir za ovakve situacije vrlo je jasan. Odluka o opštim pravila kućnog reda u stambenim zgradama u svom Članu 10 eksplicitno zabranjuje upotrebu otvorenog plamena (poput roštilja na ćumur, plinskih boca ili loženja vatre) u svim posebnim delovima zgrade zbog neposredne opasnosti od požara. Takođe, Član 4 obavezuje stanare da stan i zajedničke prostorije koriste tako da ne ometaju komšije dima i mirisima, niti da ugrožavaju njihovu bezbednost.

Za nepokorne stanare propisane su konkretne sankcije:

- 5.000 dinara iznosi fiksna novčana kazna za fizička lica prema Odluci o kućnom redu, koju na licu mesta ili po prijavi izriče Komunalna milicija i inspekcija.

- 50.000 dinara je kazna ukoliko je stan u vlasništvu pravnog lica.

- 10.000 do 50.000 dinara iznose kazne predviđene Zakonom o zaštiti od požara ukoliko neodgovorno ponašanje dovede do izbijanja vatre, uz mogućnost podnošenja krivične prijave za izazivanje opšte opasnosti.

Stručnjaci i inspekcije podsećaju da želja za domaćim ajvarom ne sme biti preči razlog od bezbednosti celog ulaza, te apeluju na građane da u potpunosti izbegavaju upotrebu plamena u zgradama.

Foto: Youtube Printscreen

Pravila za pečenje paprike u sopstvenom dvorištu kuće

U sopstvenom privatnom dvorištu kućni red zgrada ne važi, pa je pečenje paprike u načelu dozvoljeno, ali pod sledećim uslovima i zakonskim ograničenjima:

Zakon o zaštiti od požara: Strogo je zabranjeno loženje otvorene vatre u blizini šuma, useva ili objekata gde postoji rizik od širenja požara. Dokle god koristite adekvatne peći (smederevac, roštilj) i kontrolišete plamen na bezbednoj udaljenosti, ne kršite zakon.

Komšijski odnosi i dim: Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, vlasnik nepokretnosti je dužan da se uzdržava od aktivnosti koje prekomerno ometaju susede (prekomerni dim, čađ, mirisi). Ako dim direktno ulazi u komšijsku kuću ili ugrožava njihovo zdravlje, komšija može pozvati komunalnu inspekciju ili podneti privatnu tužbu.

Javna površina ispred kuće: Pečenje paprike na trotoaru ili zelenoj površini ispred privatnog dvorišta tretira se kao zauzeće i prljanje javne površine, što Komunalna milicija kažnjava iznosom od 10.000 dinara.

Foto: Kurir Televizija

Slučaj jedne Nišlijke

Pre nekoliko godina desilo se da je Nišlijku komšija prijavio policiji jer je pekla paprike u svom dvorištu. Kako je navela, išla je čak i da daje izjavu, ali je inspektor bio blag i pustio je da se vrati spremanju zimnice bez ikakvih posledica. Ipak, zakon nalaže drugačije. Nišlijka je ostala u čudu nakon što ju je komšija prijavio jer je spremala zimnicu u svom dvorištu. Na svu sreću, komšija se ovde žalio na miris paprika, te verovatno zbog toga domaćica nije zaradila kaznu. Ipak, paljenje vatre na terasi, krovu zgrade i ostalim mestima na kojima ono nije predviđeno, kažnjivo je zakonom, potvrđuje nekoliko profesionalnih upravnika.

Kako je svojevremeno za Blic rekao profesionalni upravnik zgrade na Čukarici Stanimir Spasić, pečenje paprika, roštilja i spremanje zimnice nikako nije dozvoljeno u okolini zgrade, na krovu, ali ni na terasi. Ipak, upravnik u tom slučaju ne može da reaguje, te "neposlušne" komšije može da kazni samo komunalna milicija.

"Naravno da tako nešto nije dozvoljeno, ljudima svašta pada na pamet. Nažalost, ja u tom slučaju ne mogu ništa da uradim. Ne mogu da idem da se svađam s njima i rasterujem ih ako prave roštilj. Jedino što mogu je da pozovem komunalce koji će im napisati kaznu ukoliko ih zateknu u akciji. Ipak, uglavnom ih nikada ne zateknu", rekao je tada i dodao da je pored spremanja roštilja i zimnice na otvorenom kažnjivo i zastakljivanje terasa, a opet, kako napominje, svaki drugi Beograđanin je svoju terasu zastaklio i uz to nije kažnjen.

Kazna može da stigne i zbog sušenja veša ukoliko terasa ne gleda na dvorišnu stranu.

Nišlijkin slučaj tada je konentarisao i upravnik Đorđe Aleksić s Voždovca koji je tada rekao da verovatno nikada ne bi bila kažnjena, jer je komšija nije prijavio zbog otvorenog plamena, već zbog mirisa.

- Nije dozvoljeno nikakvo spremanje hrane u krugu zgrade, niti na terasi i na krovu ukoliko podrazumeva otvoreni plamen. Znači ako se roštilja na terasi ili peče zimnica na plamenu, to je kažnjivo zakonom je ste zapalili vatru na nepropisanom mestu. Ipak, ako vas komšija prijavi jer mu miris zimnice ulazi u stan, tu stvarno ne možemo ništa ni mi, a ni komunalci. To nije kažnjivo, rekao je tada upravnik iz Beograda.

Kućni red u zgradama u Beogradu

Novi kućni red u stambenim zgradama u Beogradu usvojen je 2019. godine. Kućni mir je predviđen od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 7.00.

U danima vikenda od 14.00 do 18.00 i od 22.00 do 8.00 subotom, a nedeljom sve do 10.00.

Za vreme kućnog mira zabranjeno je:

trčanje

vikanje

skakanje

upotreba mašina i uređaja koji narušavaju tišinu u zgradi

sređivanje travnjaka ispred zgrade ili bilo kakvi drugi radovi u bašti

Šta je kažnjivo i van kućnog mira:

bučni klima uređaji

pristup krovu i krovnim terasama

Zatvaranje i zaključavanje ulaznih vrata biće obavezno u letnjem periodu od 23.00 do 6.00, a zimi jedan sat duže

Najava proslave obavezna je dva dana ranije, a mora da se završi do 1 ujutru

Bacanje smeća, otpadaka, vode i drugih stvari sa terase ili prozora

Blokiranje hodnika i prostorija ličnim stvarima poput nameštaja.