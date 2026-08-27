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Školska 2026/2027. godina počinje 1. septembra, a Ministarstvo prosveteobjavilo je i tačne datume svih raspusta koji očekuju osnovce tokom narednih meseci.

Osnovci će tokom naredne školske godine imati pet raspusta - jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji, a poznati su i tačni datumi kada će počinjati i završavati se.

Prvo polugodište, kao što je đacima i roditeljima dobro poznato - počinje u utorak, 1. septembra 2026. godine, a završava se u sredu, 30. decembra 2026. godine

Raspust sankanje
Foto: Beta

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2027. godine, dok se za učenike od prvog do sedmog razreda nastava završava u petak, 11. juna 2027. godine.

Osmaci će sa nastavom završiti ranije, odnosno u petak, 28. maja 2027. godine.

A evo kada đaci mogu da očekuju raspuste.

Jesenji raspust

Prvi kraći predah učenike očekuje već u novembru.

Jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra 2026. godine, a završava se u petak, 13. novembra.

To znači da će đaci imati nekoliko dana odmora od školskih obaveza, nakon čega se vraćaju u klupe.

Inače, prema školskom kalendaru, 10. novembra 2026. godine nastava će se u svim školama održavati prema rasporedu časova za petak.

Zimski raspust

Najduži odmor tokom prvog dela školske godine, kao i uvek, biće - zimski raspust.

On počinje u četvrtak, 31. decembra 2026. godine, a završava se u petak, 15. januara 2027. godine.

Đaci se potom vraćaju u školske klupe u ponedeljak, 18. januara, kada počinje drugo polugodište.

Đaci dižu dva prsta da odgovore na pitanje učiteljici
Profesorka već 10 godina čas započinje čitanjem u tišini Foto: Shutterstock

Sretenjski raspust

U februaru sledi još jedan kraći predah.

Sretenjski raspust počinje u ponedeljak, 15. februara 2027. godine, a završava se u petak, 19. februara.

Nakon toga učenici nastavljaju sa nastavom do prolećnog odmora.

školski kalendar za osnovne škole
Školski kalendar za osnovne škole za 2026/27. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Prolećni raspust

Prolećni raspust naredne školske godine pada krajem aprila i početkom maja.

Prema kalendaru, počinje u petak, 30. aprila 2027. godine, a završava se u utorak, 4. maja.

Uskrs se ove godine obeležava 2. maja.

Letnji raspust

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Foto: AP/Thanassis Stavrakis

A onda sledi najduži odmor - letnji raspust.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 14. juna 2027. godine, a završava se u utorak, 31. avgusta 2027. godine.

Osmaci će u raspust krenuti nakon završetka završnog ispita, a najkasnije će se vratiti u školske obaveze sa početkom nove školske godine.

Važni datumi za osmake

Za učenike osmog razreda posebno su važni datumi vezani za završni ispit.

đaci polažu završni ispit
Foto: Kosovo online printscreen

Probni završni ispit biće održan 19. i 20. marta 2027. godine, dok je završni ispit zakazan za 14, 15. i 16. jun 2027. godine.

Prijemni ispiti za određene specijalizovane škole, umetničke škole i odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima biće održani 23, 24. i 25. aprila, kao i 7, 8. i 9. maja 2027. godine.

Kada je kraj školske godine

Učenici od prvog do sedmog razreda poslednji nastavni dan imaće 11. juna 2027. godine, dok osmacima nastava završava 28. maja.

Prema pravilniku, svečana podela đačkih knjižica i svedočanstava učenicima od prvog do sedmog razreda biće održana u ponedeljak, 28. juna 2027. godine.

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