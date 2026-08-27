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Školska 2026/2027. godina počinje 1. septembra, a Ministarstvo prosveteobjavilo je i tačne datume svih raspusta koji očekuju osnovce tokom narednih meseci.

Osnovci će tokom naredne školske godine imati pet raspusta - jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji, a poznati su i tačni datumi kada će počinjati i završavati se.

Prvo polugodište, kao što je đacima i roditeljima dobro poznato - počinje u utorak, 1. septembra 2026. godine, a završava se u sredu, 30. decembra 2026. godine

Foto: Beta

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2027. godine, dok se za učenike od prvog do sedmog razreda nastava završava u petak, 11. juna 2027. godine.

Osmaci će sa nastavom završiti ranije, odnosno u petak, 28. maja 2027. godine.

A evo kada đaci mogu da očekuju raspuste.

Jesenji raspust

Prvi kraći predah učenike očekuje već u novembru.

Jesenji raspust počinje u sredu, 11. novembra 2026. godine, a završava se u petak, 13. novembra.

To znači da će đaci imati nekoliko dana odmora od školskih obaveza, nakon čega se vraćaju u klupe.

Inače, prema školskom kalendaru, 10. novembra 2026. godine nastava će se u svim školama održavati prema rasporedu časova za petak.

Zimski raspust

Najduži odmor tokom prvog dela školske godine, kao i uvek, biće - zimski raspust.

On počinje u četvrtak, 31. decembra 2026. godine, a završava se u petak, 15. januara 2027. godine.

Đaci se potom vraćaju u školske klupe u ponedeljak, 18. januara, kada počinje drugo polugodište.

Profesorka već 10 godina čas započinje čitanjem u tišini Foto: Shutterstock

Sretenjski raspust

U februaru sledi još jedan kraći predah.

Sretenjski raspust počinje u ponedeljak, 15. februara 2027. godine, a završava se u petak, 19. februara.

Nakon toga učenici nastavljaju sa nastavom do prolećnog odmora.

Školski kalendar za osnovne škole za 2026/27. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Prolećni raspust

Prolećni raspust naredne školske godine pada krajem aprila i početkom maja.

Prema kalendaru, počinje u petak, 30. aprila 2027. godine, a završava se u utorak, 4. maja.

Uskrs se ove godine obeležava 2. maja.

Letnji raspust

Foto: AP/Thanassis Stavrakis

A onda sledi najduži odmor - letnji raspust.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 14. juna 2027. godine, a završava se u utorak, 31. avgusta 2027. godine.

Osmaci će u raspust krenuti nakon završetka završnog ispita, a najkasnije će se vratiti u školske obaveze sa početkom nove školske godine.

Važni datumi za osmake

Za učenike osmog razreda posebno su važni datumi vezani za završni ispit.

Foto: Kosovo online printscreen

Probni završni ispit biće održan 19. i 20. marta 2027. godine, dok je završni ispit zakazan za 14, 15. i 16. jun 2027. godine.

Prijemni ispiti za određene specijalizovane škole, umetničke škole i odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima biće održani 23, 24. i 25. aprila, kao i 7, 8. i 9. maja 2027. godine.

Kada je kraj školske godine

Učenici od prvog do sedmog razreda poslednji nastavni dan imaće 11. juna 2027. godine, dok osmacima nastava završava 28. maja.