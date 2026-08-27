Slušaj vest

O tome kako sistem funkcioniše, šta kamere zapravo prepoznaju, kako se reaguje u slučaju incidenta i kakva je saradnja sa policijom, govorili su Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju i Zorica Marković, koordinatorka u Službi obezbeđenja grada Beograda.

Govoreći o unapređenju bezbednosti u beogradskim školama, Glavaš je istakao da je to jedan od strateških prioriteta grada Beograda.

- Jedan od strateških ciljeva grada Beograda jeste unapređenje bezbednosne slike na celoj teritoriji grada. Nažalost, zbog nekih strašnih događaja koji su se desili, ubrzali smo aktivnosti na povećanju bezbednosti učenika u osnovnim školama. Pre dve godine počeli smo uvođenje sistema monitoringa, odnosno pametnog video-nadzora, u svim osnovnim školama na teritoriji Beograda - kaže Glavaš.

Glavaš je naveo da su sve beogradske osnovne škole obuhvaćene sistemom pametnog video-nadzora, uz svakodnevni angažman patrola gradske službe obezbeđenja.

- Sve osnovne škole su pokrivene. To je ukupno 309 objekata na teritoriji Beograda. Od prošle godine imamo i sistem patrola. Cilj je da se uspostavi dodatno poverenje između školskih uprava, roditelja, dece i grada Beograda kroz gradsku službu obezbeđenja. Imamo 25 patrola koje svakodnevno obilaze sve objekte osnovnih škola. One imaju unapred definisane rute i tu su kada su potrebne učenicima, nastavnicima i roditeljima. Patrole se uključuju i kada škole imaju organizovane aktivnosti, priredbe, proslave i druge događaje - kaže Glavaš.

Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane Foto: Kurir Televizija

Sistem detektuje pokrete, ali ne i prepoznavanje lica

Predstavljajući način funkcionisanja sistema pametnog video-nadzora, Glavaš je istakao da je on centralizovan, zaštićen i usmeren na prepoznavanje rizičnih ponašanja i opasnih predmeta.

- Ranije su različiti sistemi video-nadzora postojali u školama, ali su ih nadgledale različite službe. Grad Beograd je sada sistem centralizovao. Sistem se može pratiti samo u komandno-operativnom centru grada i u komunalno-bezbednosnim stanicama, kojih trenutno ima 41 na teritoriji glavnog grada. Sam sistem je kriptovan, a snimcima mogu da pristupe samo licencirana i obučena lica. Kamere su postavljene tako da prate ulaze u školska dvorišta i perimetar škole, kao i ulazne koridore. Ne prati se šta se dešava u hodnicima i drugim unutrašnjim prostorima, u skladu sa zakonskim propisima. Ono što je najvažnije jeste da sistem ne radi prepoznavanje lica, već detekciju ponašanja i opasnih predmeta. Veštačka inteligencija prepoznaje određena ponašanja i opasne predmete, uključujući oružje, i u takvim situacijama automatski šalje alarm operaterima - kaže Glavaš.

Ističe i da je, pored smanjenja broja incidenata, unapređena i kontrola pristupa sistemu video-nadzora.

- Ono na šta sam posebno ponosan jeste činjenica da je smanjena zloupotreba samog sistema monitoringa. Ranije smo imali situacije u kojima su snimcima iz školskih dvorišta mogli da pristupe ljudi koji za to nisu bili ovlašćeni. Danas sistemu mogu da pristupe samo profesionalci koji su za to obučeni i licencirani. Naravno, naš cilj je i da se smanji broj incidenata, uključujući i zloupotrebu narkotika, ali bezbednost nije samo pitanje kamera. Važni su i rad patrola, saradnja sa školama i stalna komunikacija sa nadležnim institucijama - kaže Glavaš.

Glavaš je najavio dalje širenje sistema pametnog video-nadzora na druge javne površine i lokacije na kojima se održavaju veća okupljanja.

- Grad Beograd će nastaviti da ulaže u pametne sisteme. Sistem je već uveden na prostoru Ušća, a plan je da se postepeno širi i na gradske parkove i druge lokacije na kojima se održavaju gradski projekti i veća okupljanja. Sve se radi organizovano i u skladu sa zakonskim propisima, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Važno je da su ključne odluke u vezi sa ovim sistemima donete kao odluke grada Beograda - kaže Glavaš.

Sistem omogućava brzu reakciju

Zorica Marković, sa druge strane, ističe značaj saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim institucijama, koja doprinosi bržem i efikasnijem reagovanju u incidentnim situacijama.

- Grad Beograd sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a kompletan sistem civilne zaštite sarađuje i sa Ministarstvom odbrane. Kada postoji potreba za postupanjem, informacije se prosleđuju nadležnim institucijama u skladu sa zakonom. Posebno je važno što video-materijali, kada za njima postoji potreba u postupanjima Ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležnog tužilaštva, mogu da budu ustupljeni na zakonom propisan način, bez uključivanja trećih lica u taj proces. Sistem nam omogućava da brže reagujemo i da, kada je potrebno, pomognemo Ministarstvu unutrašnjih poslova u rasvetljavanju određenih događaja - kaže Marković.

Zorica Marković, koordinatorka u Službi obezbeđenja grada Beograda Foto: Kurir Televizija

Ona je takođe objasnila kako izgleda svakodnevni rad patrola i na koji način se određuju prioritetne, odnosno rizičnije lokacije.

- Svaka patrola ima unapred definisan radni nalog i određene kritične tačke koje je dužna da obiđe. Posebna pažnja posvećuje se školama koje su se pokazale kao rizičnije zbog prisustva trećih lica ili situacija u kojima se u školskim dvorištima ostavljaju ili skrivaju određeni predmeti. Od formiranja naše službe do danas imali smo veliki broj postupanja. Među njima su i slučajevi povezani sa upotrebom narkotika i njihovim stavljanjem u promet, nasilničkim ponašanjem, fizičkim sukobima i sukobima među maloletnicima - kaže Marković.

Za kraj je istakla da je cilj službe da, kroz podršku deci, zaposlenima u školama i roditeljima, doprinese stvaranju sigurnog i bezbednog okruženja.

- Mi smo tu da da pomognemo jedni drugima i da pružimo podršku kako našoj deci, tako i vaspitačima, direktorima ustanova, pa i samim roditeljima da se osećaju sigurno kada svoju decu pošalju u školu, da znaju da su deca bezbedna i da se osećaju kao kod svoje kuće - izjavila je Zorica Marković za Kurir televiziju.

04:03 BEOGRAD UVODI "PAMETNI ŠTIT" ZA ĐAKE! Kamere prepoznaju oružje i sumnjivo ponašanje u školi Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: