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Praznik Uspenja Presvete Bogorodice ove godine pada u petak, što donosi posebna pravila za slavsku trpezu, pričešće i porodično okupljanje.

Velika Gospojina je jedan od 12 najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Posle dvonedeljnog strogog Gospojinskog posta, u petak 28. avgusta obeležavamo praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Ono što zbunjuje neke vernike je pitanje da li se post završava u petak ili se i petak posti.

Naime, Velika Gospojina ove godine pada u petak, a petak je prema crkvenim pravilima dan posta. Zbog toga trpeza jeste posna. Idelana kombinacija za porodični ručak može da bude i ovaj recept sa ribom, krompirima i povrćem koji će i deca rado jesti.

Pripreme za pričest

Svakako, suština praznika, nije u raskošnoj trpezi i obilju, već u molitvi, zahvalnosti, smirenju i duhovnoj radosti.

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Freska Velike Gospojine

Vernici koji su se tokom Gospojinskog posta pridržavali posta mogu na sam praznik da pristupe Svetom pričešću, uz prethodnu pripremu u skladu sa crkvenim pravilima.

Nakon pričešća takođe se nastavlja poštovanje posta sve do 29. avgusta.

Šta treba da bude na slavskoj trpezi

Na sam dan Uspenja Presvete Bogorodice, iako je petak, dozvoljeni su riba, jela pripremljena na ulju i vino. Posebnu pažnju na ovo pravilo treba da obrate domaćini koji Veliku Gospojinu proslavljaju kao krsnu slavu.

Za goste bi prvog dana trebalo pripremiti posnu trpezu, dok se mrsna hrana može naći na stolu narednog dana, odnosno 29. avgusta.

Ovakav raspored možda na prvi pogled deluje kao sitnica, ali upravo kroz njega se vidi smisao crkvenog poretka. Velika Gospojina zato nije samo prilika za porodično okupljanje, već i trenutak da se čovek okrene sebi, molitvi i duhovnim vrednostima koje ovaj veliki praznik nosi.

Kurir/ Mame.rs

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