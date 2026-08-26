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Nacionalna akcija "Karavan zdravlja" koju realizuju Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", organizovana je danas u Osečini i Koceljevi, sa ciljem da se građanima ukaže na značaj preventive, redovnih kontrola i pravovremenog otkrivanja bolesti.

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić istakao je da je "Karavan zdravlja" do sada obišao 80 opština i gradova, što čini polovinu lokalnih samouprava u Srbiji, sa jasnim ciljem da se urade preventivni kardiovaskularni pregledi i izračuna rizik od oboljevanja.

- Faktori rizika kreću od detinjstva da uništavaju krvne sudove, a da se čovek oseća potpuno zdravo i normalno. Mi danas znamo da ti faktori godinama urušavaju organizam bez ikakvih simptoma. Zato je ova kampanja usmerena ka potpuno zdravom, mladom i radno sposobnom stanovništvu, jer je prevencija životna i na njoj se radi celog života. Svaki drugi čovek u Srbiji umire od kardiovaskularnih bolesti i šloga, a svaki peti od raka. Sramota je umreti od infarkta i šloga u 21. veku, jer to možemo sprečiti i doživeti duboku starost ako na vreme identifikujemo faktore rizika i slušamo savete lekara - upozorio je dr Tasić.

Foto: Ministarstvo zdravlja

On je posebno naglasio značaj sistemske podrške države u ovoj oblasti.

- Ono što je veoma važno za građane Koceljeve, Osečine i okoline jeste da je pre skoro dve godine Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, zaista pokrenuo akciju, po meni najvažniju za zdravlje građana Srbije, a to je prevencija odnosno očuvanje njihovog zdravlja. Ključni su faktori rizika koji dovode ne samo do kardiovaskularnih, već i do onkoloških i drugih oboljenja. Zato je važno poručiti građanima Koceljeve i čitave Srbije da dođu na preventivne preglede u Dom zdravlja Koceljeva, Dom zdravlja Osečina i druge ustanove, jer će iskusni i kvalifikovani stručnjaci proceniti njihovo zdravstveno stanje, videti koji su to faktori rizika koji su im problematični i kreirati njihov lični program očuvanja zdravlja. Pozivam sve građane da dođu na preventivni pregled, jer to je najkvalitetniji put ka očuvanju njihovog zdravlja - rekao je Tasić.

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Da je podizanje svesti o javnom zdravlju na lokalnom nivou ključni zadatak zdravstvenih ustanova, potvrdilla je i doktorka Doma zdravlja Osečina Jelena Milutinović, ukazujući na to da pacijenti neretko propuste trenutak za pravovremenu reakciju.

V. d. direktora Doma zdravlja "Dr Darinka Lukić" u Koceljevi Nenad Mandić istakao je da je cilj da se građani približe prevenciji kroz praksu.

- Primetio sam da se pacijenti javljaju sa simptomima, a oni se javljaju kasnije, kada se bolest već razvije. Jednostavno, možda je sve to moglo ranije da se predupredi, zato je prevencija najvažnija - kazao je dr Mandić.

"Karavan zdravlja" je u Osečini i Koceljevi okupio brojne zdravstvene radnike, predstavnike javnih ustanova i građane. Meštani ovih opština će i u narednim danima imati priliku da obave besplatne preventivne preglede i dobiju stručne savete lekara o očuvanju zdravlja.