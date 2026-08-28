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Grad Beograd postavio je novi usporivač saobraćaja, ali sa novim dodatkom. U pitanju su oštre metalne izbočine koje će sprečiti kretanje vozila u suprotnom smeru.

Reporter Kurira Luka Velimirović nalazio se ispred zgrade Skupštine gde je ovaj usporivač postavljen.

- Radi bezbednije cirkulacije saobraćaja u Beogradu, postavljen je ležeći policajac sa krajnje neobičnom izmenom. Ukoliko ga prelazite iz dozvoljenog smera, onda će automobil preći bez rizika bezbednosti.

Međutim, ukoliko iz zabranjenog smera krenete preko njega, šiljak bi se zabio u gumu i napravio ozbiljno oštećenje i tako sprečio vozača da uđe na kružni tok iz kontrasmera - rekao je Velimirović.

Foto: Kurir Televizija

Velimirović navodi da nema informacija oko toga da li će se ovakav ležeći policajac implenentirati i u ostale delove grada:

- Još uvek ne znamo da li će se ovakav usporivač saobraćaja uvesti i u druge delove grada. Ovi šiljci iako deluju zastrašujuće, oni će se automatski saviti ukoliko dolazite iz dobrog smeta. Ovi ležeći policajci se nalazi samo ispred zgrade Skupštine.

Kako to izgleda u praksi, pogledajte u videu:

01:37 LEŽEĆI POLICAJAC SA ŠILJCIMA U BEOGRADU! Kurir proverava kako funkcioniše novi usporivač saobraćaja Izvor: Kurir televizija

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