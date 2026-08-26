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Kilometrima su daleko apoteke od mnogih sela. I to je problem - da se lako dođe do propisane terapije, da se kupe tablete, "praškovi za glavu" i sve ono što današnja farmacija nudi. Zahvaljujući pokretnoj apoteci, koja je u ponedeljak počela da obilazi Niški okrug, sada je sve kudikamo pristupačnije. A to najbolje znaju meštani kojima je ovaj vid zdravstvene usluge potreban.

Pokretna apoteka u selu Velepolje kod Niša Foto: Marko Smiljković

- Nama ova apoteka mnogo znači jer je najavljeno da će doći, tako da ljudi nisu morali da idu u grad samo da bi podigli lek po ovoj vrućini. Ovde imamo ambulantu koja radi tri dana nedeljno, ali nema apoteke da podignemo te lekove - priča nam u Velepolju Milosav Simić, policajac u penziji, i navodi da su doktori veoma predusretljivi, ali da oni ne mogu da izdaju medikamente, pa se moralo ići po dvadeset i kusur kilometara u jednom pravcu da se podignu.

Miroslav Simić Foto: Marko Smiljković

"Apoteka na točkovima" krenula je iz Vrtišta, pa stigla u Velepolje, odakle je nastavila u Kravlje, sutradan se zaputila u Gornji Komren i Hum, a sutra će od osam sati bila parkirana u Gornjoj Travi, a od 13 sati u Donjoj.

Milena Stevanović, nastavnica fizičkog vaspitanja u penziji, kaže da je ovo od izuzetnog značaja za sve u Velepolju.

- Imam dosta problema s krvnim pritiskom i mnogo znači kad maltene ispred kuće imate s kim da se posavetujete. Sad sam izmerila pritisak i dobro je, iako je mnogo vruće ovih dana, a pogotovu za moje godine. Ovo je odlična akcija za meštane našeg sela, ali i drugih - naglašava.

Milena Stevanović Foto: Marko Smiljković

Srbobran Milenković Baja je doveo suprugu pomoću hodalice da izmeri pritisak i podigne lekove:

- Moja žena je baš bolesna i dovijamo se za lekove nekako. Pošto doktori mogu da prepišu lekove za dva ili tri naredna meseca, nadam se da će se nastaviti s ovom akcijom, pa da nas kamion mobilne apoteke obiđe i u oktobru. Najbolje bi bilo na dva meseca da dođe po nekoliko sati i onda ne moramo u grad po lekove za terapiju.

Srbobran Milenković Baja Foto: Marko Smiljković

Magistarka farmacije Milena Jovanović kaže da su meštani u selima vrlo zadovoljni akcijom.

- Najviše ima pacijenata sa srčanim oboljenjima i hipertenzijom. Stvarno je sada učešće na lekove smanjeno i lekovi su jeftiniji. Krenuli su i lekovi protiv zgrušavanja krvi i objašnjavamo pacijentima da odu do svog izabranog lekara kako bi dobili jeftiniji i kvalitetan lek - priča nam dok uslužuje meštane medikamentima.

Milena Jovanović sa pacijentkinjom u pokretnoj apoteci Foto: Marko Smiljković

Dimitrije Janković, direktor Apotekarske ustanove Niš, kazao je za Kurir televiziju da su dobili na korišćenje pokretnu apoteku kako bi izašli u susret meštanima seoskih sredina i omogućili jednaku dostupnost farmaceutske zdravstvene zaštite.

- Kao što možete videti, ova apoteka jeste pokretna, ali ima sve uslove i unutrašnjost je praktično identična svakoj stacionarnoj apoteci u gradu. Ima sve lekove koji se izdaju na recept, kao i one koji mogu da se kupe. Zastupljeni su i svi lekovi obuhvaćeni paketom mera države. Dakle, sve što građani mogu da obave u stacionarnoj apoteci u gradu, mogu da urade i ovde - istakao je i objasnio:

Meštani sela Velepolje su uzeli svoje terapije maltene na kućnom pragu Foto: Marko Smiljković

- Ideja je da dnevno obiđemo po dva sela. U dogovoru s predsednicima opština utvrđivali smo gde je pokretna apoteka najpotrebnija.

Nakon Nišavskog okruga, apoteka će obići i sela u Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.