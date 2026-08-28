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Kraj leta obeležava miris pečene paprike i zimnice, a novinar Kurira Milan Mitić je proverio kakvo je stanje na pijaci Skadarlija i za kojim povrćem je najveća potražnja.

Od tezge do tezge cene se ne razlikuju mnogo, pa kilogram paprike u zavisnosti od vrste možete naći od 200 dinara.

Prodavci na pijaci Skadarlija kažu da je sezona zimnice već u punom jeku, a najtraženija je babura paprika, čija je zaliha pri kraju. Cena paprike varira u zavisnosti od vrste, ali kilogram uglavnom košta od 200 dinara.

Prema rečima prodavaca somborka paprika je tek počela da se prodaje, dok crvena paprika još nije stigla na pijacu, ali se očekuje da će za oko 15 dana krenuti sezona za ajvar. Kurtovka paprika je posebno cenjena zbog svoje mesnatosti i bogatog ukusa, što je čini idealnom za pripremu ajvara.

Foto: Viktoryia Yakubouskaya / Alamy / Profimedia

Koliko košta zimnica

Pored paprike, na pijaci se mogu naći i druge namirnice za zimnicu kao što su paradajz, koji košta između 200 i 250 dinara po kilogramu, plavi patlidžan po ceni od 200 dinara, kao i krastavci i luk. Male ljute papričice su takođe tražene za pripremu ljutenice i ajvara.

Na jednoj od tezgi zabeležena je najniža cena paprike, koja dolazi direktno iz Leskovca, i iznosi od 130 do 150 dinara po kilogramu, što je najpovoljnije na pijaci.

Kupci ističu da su cene prihvatljive i da su zadovoljni ponudom, iako priprema zimnice zahteva mnogo truda. Kada je reč o izboru paprike za ajvar, najvažnije je da paprika bude mesnata i ne previše vodena, bez obzira na sortu.

02:06 Kurir proverava cene na pijaci u Beogradu Izvor: Kurir televizija

Sezona zimnice na pijaci Skadarlija obećava bogatu ponudu i pristupačne cene za sve ljubitelje domaćih zimskih đakonija.

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