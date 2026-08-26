Dr Lazarević: Šansa za izlečenje hematoloških pacijenata u Nišu! Balint: UKC ne zaostaje za svetskim centrima
Akademik prof. dr Bela Balint, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, posetio je UKC Niš i sa direktorom doc. dr Milanom Lazarevićem obišao Bolničku banku krvi i Centar za terapiju bola.
Posle obilaska, akademik Balint poslao je snažnu poruku da UKC Niš, i po opremi i po kadrovima, ne zaostaje za svetskim centrima.
Poseta je, međutim, donela i konkretnu podršku za nove iskorake. Ministarstvo nauke pružiće podršku UKC Niš u uvođenju novih tehnologija, dok je posebna pažnja usmerena na razvoj autologne transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija.
Cilj je jasan - da hematološki pacijenti sa juga Srbije najsavremenije procedure mogu da dobiju u Nišu.
Akademik Balint najavio je i podršku razvoju medicinske nastave i akreditaciji novih predmeta iz oblasti transfuzijske medicine, stavljajući znanje i mlade stručnjake u centar daljeg razvoja.
Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarevićzahvalio je svom mentoru i ispitivaču na specijalističkom ispitu, akademiku Beli Balintu, na podršci i spremnosti da pomogne razvoj niškog zdravstva.
- Ovo je pomoć Ministarstva nauke za zdravlje i izlečenje pacijenata. Stvaramo uslove da hematološki pacijenti kojima je transplantacija matičnih ćelija potrebna, svoje lečenje dobiju u Nišu - poručio je Lazarević.
Obezbeđeni su i uslovi za čuvanje krvi i krvnih produkata. Ali direktor UKC Niš naglašava ono najvažnije: "Nova oprema je stigla, ali posao čine ljudi!"
UKC Niš školovao je osam specijalista transfuzijske medicine i obezbedio 23 tehničara koji će raditi u novoj bolničkoj banci krvi.
- Imamo ljude, imamo znanje i imamo podršku. Očekujemo da bolničku banku krvi otvorimo u narednih 15 do 20 dana - rekao je Lazarević.
Novi Centar za terapiju bola i Bolnička banka krvi samo su deo šireg plana da UKC Niš bude mesto u kojem se uvode nove tehnologije, razvijaju savremene metode i stvaraju uslovi za lečenje najtežih pacijenata.