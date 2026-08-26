Slušaj vest

Rak dojke, metastaze na mozgu, plućima, jetri, koži... Sve to ima Kristina od svega 33 godine. I majka je čak petoro sitne dece. Ko jabuke, jedno drugom do uveta. Najmlađem tri godine, najstarijem deset leta! Ali muka nikad ne ide sama. Na sve ovo, kako veli, porodica ima oko 90.000 mesečnih prihoda, a samo terapiju plaća 65.000! Ona ne radi, muž kad šta uzme radeći gips, fasade...

1/7 Vidi galeriju Kristina Matović Foto: Privatna arhiva

Ali ova žena sve vreme našeg razgovora telefonom priča s osmehom. Opušteno.

- Sve je to život. Borba - veli Kristina Matović iz Kusadaka kod Smederevske Palanke.

Mesta koje joj je sa suprugom Daliborom i dečicom postalo dom zahvaljujući dobrim ljudima i Fondaciji rodoljublje. U 35 kvadrata, u lošim uslovima u Kovačevcu kod Maldenovca Kristinu i Dalibora zatekla je strašna dijagnoza te 2023. Baš kada je trebalo da se porodi sa najmlađim detetom. Problema zdravstvenih do tada nije imala, sve je Kristini izgledalo dobro. Mada su postojali znaci koji su govorili. Ali ih niko nije "čitao" kako treba.

Sina deca zadirkivala što mu je mama ćelava Deca, kako ističe, sve znaju o maminoj bolesti. I naučila su da se nose sa time. - Nije im lako. Ali su sjajni. Sve podnose. Sina su u školi deca zadirkivala što mu je mama ćelava. Naravno, kosa mi je opadala zbog hemioterapije. Ali on je sve to stoički podneo - kaže.

- Desna dojka mi je bila ogromna, natečena i crvena. Pošto sam rađala jedno za drugim dete, pa ih i dojila, i babica i u ambulanti kod nas, kad sam išla na kontrole za trudnoću, pa im usput to pokazivala, rekli su mi da je to od dojenja, da je normalno, da će proći. Međutim, kada sam poslata u bolnicu u Višegradsku zbog porođaja, pošto utvrde da sam otvorena samo tri prsta i da još nisam za porođaj, odmah me pošalju na Institut za onkologiju.Nije im se svidelo kako izgleda dojka, a još sam pod pazuhom imala izraslinu veličine teniske loptice. Na Institutu mi najpre urade ginekološki pregled, konstatuju da sam čak šest prstiju otvorena i da ništa ne smeju da diraju. Ostalo je da im se javim posle porođaja. Verujte, ništa nisam sumnjala, niti loše pomislila - priča za Kurir Kristina.

Porodica Matović, fotografija sa krštenja najmlađeg člana Foto: Privatna Arhiva

Rodila je sinčića, otišla kući, zamajala se oko bebe i obaveza i mesec i malo više kasnije otišla je na Institut za onkologiju.

- Doktor me je pogledao i samo pitao možemo li da odradimo biopsiju. Još me ubeđivao. Sva sreća pa pristanem. kad je stigao rezultat, doktor me samo pogledao: "Karcinom, četvrti stadijum, sa metastazama". Šok! Rekla sam: "Secite, sve što treba vadite, kući imam bebu od mesec dana i još četvoro njih. Hoću da živim. A on će: "Ne može operacija, morate hemioterapije, ima noviteta koji vam mogu produžiti život pet do deset godina. Ako ne idete na terapiju, imate šest meseci života" - seća se Kristina.

OVAKO MOŽETE POMOĆI Kristina Matović broj računa: 200 108677422 82 banka Poštanska štedionica

Krenula je borba. Za preživljavanje. I sa karcinomom i sa finansijama. Jer treba decu prehraniti, izneti sve na nogama...

- Prošla sam kroz 60 hemioterapija, 20 imunoloških, 25 zračenja... i još tri intervencije. Izvađeni su mi jajnici, čvorić - metastaza na levoj ruci, i gama-nožem su mi tri tumora skinuta s mozga. A ja uz sve to uspevam da sve radim - kuvam, perem, kosim travu, sređujem dvorište. To ne bih mogla da ne plaćamo 65.000 dinara mesečno dodatnu terapiju, privatno koja mi pomaže da organizam izdrži sve te silne hemioterapije - govori Kristina i ističe:

- Primam roditeljski dodatak i tuđu negu i pomoć. Podigla sam i kredit da bih krenula s tom privatnom terapijom. Suprug šta gde privatno zaradi. Oko 90.000 mesečno imamo. Jasno je da bez pomoći dobrih ljudi ne bismo mogli da živimo - priča Kristina, koja i veli: