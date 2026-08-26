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Pripadnicima Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u gašenju požara u Deliblatskoj peščari pomažu kopneni timovi sa vatrogasnim vozilima iz Rumunije i Nemačke, a vođa nemačkog vatrogasno-spasilačkog tima Simon Fric posebno priznanje je odao srpskim vatrogascima-spasiocima, ocenivši da rade izvanredan posao, uprkos teškoj situaciji zbog vetra, peskovitog terena i veoma guste vegetacije.

- Mi smo došli u ponedeljak ujutru sa nemačkim modulom vatrogasaca sa vozilima nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Odmah nakon dolaska krenuli smo da radimo zajedno sa našim kolegama iz vatrogasno-spasilačke jedinice Srbije na suzbijanju i na gašenju požara - poručio je Fric.

Naglasio je da je situacija veoma teška, zbog peskovitog terena, veoma guste vegetacije i vetra.

- Naše mišljenje je da su srpske kolege uradile izvanredan posao ovde, a da rade na tome da drže požar jako nisko. I nama je drago da radimo blisko sa našim kolegama, da koordinišemo i radimo zajedno i da zajednički gasimo požare i doprinosimo gašenju ovog požara u Deliblatskoj peščari - rekao je vođa nemačkog vatrogasno-spasilačkog tima.

1/10 Vidi galeriju Nemački i rumunski vatrogasci pomažu u gašenju požara u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije

Kopnene snage iz Nemačke, njih 56 sa 24 vozila trenutno su angažovani u predelu Čardaka u okviru Deliblatske peščare, dok 69 rumunskih vatrogasaca-spasilaca sa 15 vozila deluju na području Grebenca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa svim angažovanim domaćim i međunarodnim snagama, nastavljaju neprekidno angažovanje na aktivnim požarištima, sa ciljem zaštite života i imovine građana i sprečavanja širenja požara ka naseljenim mestima.