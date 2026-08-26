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Ministar nauke prof. dr Bela Balint posetio je danas Univerzitetski klinički centar Niš, gde je sa v. d. direktorom doc. dr Milanom Lazarevićem i njegovim pomoćnikom dr Aleksandrom Nikolićem obišao prostor buduće Bolničke banke krvi, čije se otvaranje očekuje uskoro, kao i Dnevnu bolnicu za terapiju bola.

Tokom obilaska predstavljeni su kadrovski i tehnički kapaciteti buduće Bolničke banke krvi. Za njen rad obučeno je osam specijalista transfuzijske medicine i 23 tehničara, dok su u prostoru u toku završne pripreme i opremanje.

- Oprema je važna, ali posao ne čini oprema, već ljudi. Sa ponosom možemo da kažemo da imamo obučen kadar koji će raditi u Banci krvi - istakao je v. d. direktora UKC Niš doc. dr Milan Lazarević.

Posebna tema razgovora bila je priprema za uvođenje autologne transplantacije matičnih ćelija hematopoeze u UKC Niš, čime bi pacijentima sa juga i jugoistoka Srbije ovaj vid visokospecijalizovanog lečenja postao dostupan u Nišu.

Foto: Ministarstvo nauke i tehnologije, UKC Niš

Prilikom obilaska Dnevne bolnice za terapiju bola, ministar se upoznao sa savremenim metodama lečenja pacijenata sa bolnim sindromima i planovima za dalji razvoj ove oblasti.

Dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik generalnog direktora UKC Niš i rukovodilac Klinike za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, istakao je da ovakve posete imaju poseban značaj za afirmaciju struke i ljudi koji nose najsloženije programe u UKC Niš.

- Kada nas poseti akademik i stručnjak poput prof. dr Bele Balinta, koji je danas i ministar nauke, to za nas predstavlja veliko priznanje i podstrek. Posebno nam znači podrška razvoju i afirmaciji anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije. Naša klinika podnosi jedan od najvećih profesionalnih pritisaka u UKC Niš i naši anesteziolozi i intenzivisti učestvuju u praktično svim najsloženijim procedurama. Zato je važno da se prepoznaju naša struka, naši ljudi i rezultati koje zajedno postižemo - rekao je dr Nikolić.

Foto: Ministarstvo nauke i tehnologije, UKC Niš

Prof. dr Bela Balint ocenio je da UKC Niš po opremi i stručnom kadru prati najviše standarde savremene medicine.

- Imao sam priliku da se uverim da, i kada je reč o opremi i kada je reč o kadrovima, Klinički centar Niš ne zaostaje za svetskim centrima. Sve je na visokom nivou i to me veoma raduje - rekao je prof. dr Bela Balint.

Poseta je bila prilika i za razgovor o daljoj saradnji, uvođenju novih medicinskih tehnologija i razvoju programa koji će omogućiti da pacijenti sa juga i jugoistoka Srbije sve veći broj složenih dijagnostičkih i terapijskih procedura dobijaju u UKC Niš.