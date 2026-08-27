Članovi odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove i za kontrolu službi bezbednosti posetili su danas bazu "Merdare" u Kopnenoj zoni bezbednosti i Kasarnu "Toplički ustanak" u Kuršumliji .

Delegacije skupštinskih odbora, koje su predvodili narodni poslanici mr Milovan Drecun i mr Igor Bečić, u bazi "Merdare" dočekao je komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, koji im je, uz dobrodošlicu, prezentovao zadatke i organizaciju rada pripadnika Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Tokom posete bazi, delegacije su bile u prilici da se uvere u opremljenost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i znatno unapređene uslove za njihov život i rad. Tom prilikom, predstavljena su im i savremena opto-elektronska sredstva, besposadni vazduhoplovi, motorna vozila visoke prohodnosti, zaštitna oprema i streljačko naoružanje koje vojnici i starešine koriste tokom realizacije zadataka na obezbeđenju administrativne linije s Autonomnom Pokrajinom Kosovom i Metohijom, a čijim je uvođenjem u upotrebu u velikoj meri poboljšana efikasnost i optimizovana upotreba snaga na terenu u ovom delu naše zemlje.