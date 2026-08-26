Žestok trening srpskih specijalaca u Kruševcu! Jedinica ABHO sprema se za mirovne misije po svetskim standardima: Proveravaju se radijacija i biološke pretnje!
Jedinica atomsko-biološko-hemijske odbrane iz sastava Kopnene vojske, opredeljena za učešće u mirovnim operacijama, realizuje kolektivnu obuku u kasarni "Car Lazar" i na poligonu "Ravnjak" u Kruševcu.
Reč je o jednoj od jedinica Vojske Srbije, koje je naša zemlja deklarisala pod okriljem mehanizma "Koncept operativnih sposobnosti", u okviru programa Partnerstvo za mir, čijom primenom Vojska Srbije dostiže standarde interoperabilnosti i razvija sposobnosti ovih sastava za učešće u mirovnim operacijama.
Pripadnici ovih jedinica prolaze sveobuhvatne pripreme i kompleksnu obuku kako bi dostigli zahtevani nivo osposobljenosti za izvršavanje zadataka u međunarodnom okruženju i kontinuirano imaju određeni stepen vrednovanja pripremljenosti za navedene zadatke.
U ovom periodu obučavanja pripadnika jedinice ABHO, težište je na taktičkim uvežbavanjima za izvršavanje kolektivnih zadataka koji ih mogu očekivati u multinacionalnim operacijama, kao što su radiološko-hemijsko-biološka dekontaminacija ljudi, naoružanja i tehničkih sredstava, patroliranje, uspostavljanje punktova, zaštita snaga i objekata, kao i evakuacija i zbrinjavanje povređenih.
Po završetku ove faze obuke, deklarisanu jedinicu ABHO očekuje taktička vežba na poligonu "Borovac" i u bazi "Jug" tokom koje će biti proverena njena osposobljenost za angažovanje u mirovnim operacijama.
Kurir.rs