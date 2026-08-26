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Razdaljina između Beograda i Severnog pola iznosi 5.024 kilometra. Taj put prešao je Viktor Franolić, učenik Šeste beogradske gimnazije, koji je kao predstavnik Srbije učestvovao u međunarodnoj naučno-obrazovnoj ekspediciji "Ledolomac: znanje". U konkurenciji oko 5.000 učenika iz 22 zemlje stigao je do finala projekta i dobio priliku da otputuje na sam vrh planete.

Gostujući u "Beogradskoj hronici", Viktor je ispričao da je na Severnom polu, uprkos letu, temperatura bila oko minus pet stepeni. Učesnici su zato morali da budu dobro opremljeni – dobili su jakne, prsluke i majice, a nosili su zimske čizme, tople čarape i više slojeva odeće.

Na majici koju je doneo sa putovanja ostali su potpisi učesnika iz različitih zemalja, kapetana broda, organizatora i mentora – uspomena na ljude sa kojima je proveo ekspediciju.

Od nuklearne fizike do video-prezentacije



Za projekat je saznao preko oca, a kroz sve faze takmičenja prolazio je samostalno. Za međunarodne učesnike izbor je bio podeljen u tri koraka.

- Prvi korak je 30 pitanja na temu nuklearne fizike. Lakša su pitanja, nije ništa preteško - objasnio je Viktor. Potom su usledila tri vebinara i novi setovi pitanja, dok je u finalu zadatak bio da napravi video-prezentaciju o tome kako nuklearna tehnologija može pozitivno da utiče na budućnost sveta.

1/11 Vidi galeriju Viktor Franolić iz Šeste beogradske gimnazije stigao na Severni pol u okviru naučne ekspedicije Foto: Printscreen RTS

Kada je posle dugog puta konačno stigao na Severni pol, kaže da je osećaj bilo gotovo nemoguće opisati.

- Kad se uživo nalaziš na vrhu planete, zaista je osećaj drugačiji. Svaki korak koji se napravi je osećaj kao da hodaš po Mesecu - naglašava gimnazijalac.

Ipak, najsnažniji utisak na njega nisu ostavili samo led i neobičan pejzaž, već ljudi koje je upoznao. Sa učesnicima iz inostranstva i prijateljima iz Rusije i dalje je u redovnom kontaktu.

- Kada sam stigao, prvo sam se setio celog puta, kako sam uopšte stigao dotle. I zaista sam bio ponosan na sebe. Rekao sam sebi: ‘Ovo nema šanse da ikad zaboravim’ - istakao je Viktor.

Foto: Printscreen RTS

Nauka, ples i istraživanja na vrhu planete

Ekspedicija nije bila samo putovanje. Na brodu su organizovana predavanja naučnika, a glavne teme bile su razvoj nuklearne tehnologije, ledolomci i razvoj Severnog morskog puta za transport robe. Učesnici su slušali i predavanja iz morske biologije i biologije ljudskog tela, ali su imali i časove narodnih plesova.

Naučnici su tokom ekspedicije sprovodili i istraživanja. Na Severnom polu postavljen je uređaj za prikupljanje podataka iz atmosfere, dok je tokom putovanja korišćena i letelica za snimanje i prikupljanje podataka.

Viktor pohađa IT smer u Šestoj beogradskoj gimnaziji i kaže da svoju budućnost pre svega vidi u programiranju i računarima, ali da mu je i nuklearna tehnologija veoma zanimljiva oblast za istraživanje.

A šta bi savetovao nekome ko se sprema za Severni pol? Tri stvari su, kaže, posebno važne – kamera kojom će sačuvati jedinstvene trenutke, suvenir ili deo tradicionalne odeće kojim će predstaviti zemlju iz koje dolazi i, neizostavno, topla odeća.