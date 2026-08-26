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Letovanje u Pefkohoriju pretvorilo se u pravu dramu za srpske turiste, kako navode na stranici "Grčka info", nakon što je grčka policija pokrenula masovnu raciju na parkingu i počela redom da skida tablice sa automobila.

Naime, kako se navodi, naši sugrađani su primetili da su samo srpski turisti na meti policije, dok se automobili sa grčkim tablicama posmatraju drugačije.

Poseban gnev, kako dodaju, izazvan je na samoj obali, kada je automobil sa grčkim registarskim tablicama ostao parkiran na strani plaže gde je parkiranje strogo zabranjeno.

Četvoro policajaca je prvobitno napisalo kaznu, da bi potom otišli na osveženje u lokalni restoran. Ubrzo zatim, jedna od policajki se sa osmehom vratila do vozila, skinula napisanu kaznu sa šoferšajbne i vratila se u objekat.

Ostavljeno grčko vozilo nastavilo je da blokira saobraćaj i onemogućava prolaz dostavnim kamionima, dok su u isto vreme službenici pomerali srpska vozila sa suprotne, dozvoljene strane ulice. Svi koji se trenutno nalaze u ovom letovalištu pozivaju se na maksimalan oprez prilikom parkiranja, kako bi izbegli ozbiljne neprijatnosti i visoke novčane kazne.