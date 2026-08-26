"Crveni tepih je bio neverovatan!" Gradonačelnik Pavlović ugostio holivudsku zvezdu Van Dama u Nišu: Glumca prijatno iznenadili mladi karatisti! (FOTO)
Zvezda Međunarodnog filmskog festivala koji se održava u Nišu, Žan-Klod Van Dam, posetio je danas gradonačelnika Dragoslava Pavlovića. Prijemu su prisustvovali zamenik gradonačelnika Luka Gašević i Ivana Cvetković, član Gradskog veća. Slavnog glumca u Gradskoj kući dočekali su i mladi karatisti Karate kluba "Niš", predvođeni trenerom Brankom Aranđelović, direktorkom Sportskog centra "Čair".
Kada ih je ugledao, Van Dam se obradovao i odmah sa njima isprobao nekoliko kata. Vidno raspoložen, razgovarao je sa trenerom i karatistima, a vrlo rado pozirao je i za slikanje, kako sa najmlađima, tako i sa nešto starijim članovima kluba.
U neformalnom razgovoru sa gradonačelnikom, slavni glumac govorio je o svojoj blistavoj karijeri, ali i o tome kako danas provodi dane. Bila je to prilika da gradonačelniku Pavloviću ispriča i neke od simpatičnih dogodovština sa snimanja filmova sa drugim poznatim glumcima. Ipak, ono što je sinoć doživeo u Nišu, ostavilo je jak utisak na zvezdu.
- Juče je crveni tepih bio neverovatan, nigde ono nisam video, bilo je sjajno - kazao je Van Dam gradonačelniku Niša, koji je slavnom glumcu uzvratio da je zadovoljstvo ugostiti tako veliku svetsku zvezdu koja se ponaša prirodno, razgovara sa svima i ima vremena za autogram i slikanje sa publikom.
- Velika si zvezda, svako može da razgovara sa tobom, stvarno si sjajan tip - uzvratio je Pavlović.
Uz puno lepih reči, glumac se pozdravio sa mališanima i predstavnicima grada, zahvalivši na gostoprimstvu i divnom dočeku.
Filmski program, koji je otvoren sinoć projekcijom filma "Mudbrick", regionalnom premijerom filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa" i projekcijom ostvarenja "The Gardener", nastavlja se večeras prikazivanjem filma "Biće novih leta", zatim filma "I u dobru i u zlu" i ostvarenja "Prva klasa: Pun gas!".
Na kraju večeri, tačnije u ponoć, biće prikazan film "Skupljači perja".
Međunarodni filmski festival trajaće u Nišu do 30. avgusta, a publiku narednih dana očekuje bogat takmičarski i prateći program.
Pokrovitelji festivala su Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije, organizator festivala je Niški kulturni centar, a generalni sponzor festivala Telekom Srbija.
Kurir.rs