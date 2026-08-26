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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je za noćas pretežno vedro vreme, dok se u narednim danima očekuje dnevna temperatura i preko 35 stepeni.

Vreme u četvrtak je pretežno sunčano i toplo, dok će vetar biti uglavnom slab promenljiv, na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozpadni. Najniža temperatura od 14 do 20 °C, a najviša od 32 do 36 °C.

Što se tiče vremena u petak, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Vremenska prognoza za vikend

Za dane vikenda očekuje nas promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U petak i subotu u košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.

- U prvoj polovini naredne sedmice ponovo pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u sredu uveče (02.09.) na severu Srbije, a u četvrtak (03.09.) i u ostalim krajevima - navodi se u najavi RHMZ-a.

Foto: Marko Karović

Vreme do kraja avgusta

Što se tiče vremenske prognoze do kraja ovog meseca, RHMZ upozorava na visoke temperature — maksimalna temperatura biće uglavnom od 30 - 35 stepeni.

- Visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom - dodaje se.

Upozorenje za područje Deliblatske peščare

Foto: Printscreen RHMZ