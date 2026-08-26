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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da će od 1. oktobra 2026. godine roditelji moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad.

- Želeli smo da procedura bude jednostavna i dostupna, bez nepotrebnog administrativnog opterećenja. Zato je postupak prijave maksimalno pojednostavljen, a nakon kompletiranja dokumentacije rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Roditelj negovatelj imaće pravo na 65.000 dinara mesečno, uz uplatu poreza i doprinosa, čime se obezbeđuju staž, zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje - istakla je ministarka.