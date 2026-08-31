Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je klimatske izglede za predstojeću jesen, a najnoviji podaci pokazuju da su pred nama meseci puni iznenađenja i ekstremnih meteoroloških obrta.

Prema zvaničnom izveštaju za septembar i oktobar, očekuje se neobično toplo vreme i produžetak leta, ali i periodi sa padavinama koje će biti iznad višegodišnjeg proseka.

Neobičan prelazni period donosi letnje temperature

Foto: Shutterstock

Klimatski izgledi za kraj avgusta i početak septembra donose nam toplo vreme sa temperaturama znatno iznad višegodišnjeg proseka.

Do 30. avgusta, nedeljna temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem od oko 2 stepena.

Maksimalna temperatura vazduha u ovom periodu biće od 31 do 33 stepena. Količina padavina u ovoj sedmici biće u granicama proseka, sa očekivanom sumom od 6 do 15 milimetara.

Odmah nakon toga, u periodu od 31. avgusta do 6. septembra, nedeljna temperatura vazduha nastavlja da bude iznad proseka uz odstupanje od oko 2 stepena.

Očekuje se da će maksimalna temperatura vazduha u tim danima biti od 23 do 30 stepena.

Tokom ove nedelje padavine će takođe biti oko prosečnih vrednosti, sa ukupnom sumom od 3 do 7 milimetara. Ovakav uvod u septembar jasno ukazuje na to da nas čeka topao prelazni period sa letnjim karakteristikama.

Obrt na mesečnom dijagramu za Beograd

Mesečni grafikon najavljuje izuzetno toplo vreme i dramatičan nedostatak padavina u glavnom gradu.

Krajem avgusta nas očekuje vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama koje znatno odstupaju od normale. Tako će se 29. avgusta maksimalna temperatura dostići oko 33 stepena. I početak septembra nastavlja u letnjem ritmu sa temperaturama od oko 32 stepena.

Foto: Shutterstock

Prvo osetnije, ali kratkotrajno osveženje stiže oko 6. septembra kada će maksimalna temperatura pasti na 27 stepeni, a minimalna na 16 stepeni. Ipak, novi topli talas već 10. septembra ponovo podiže živu na 31 stepen.

Tek u drugoj polovini meseca temperature lagano padaju ka 26 stepeni na samom kraju prognoznog perioda. Najveća anomalija na grafikonu jeste skoro potpuni izostanak kiše u Beogradu, izuzev sasvim zanemarljivih padavina krajem avgusta.

Tropski talas i obilne padavine obeležiće početak jeseni

Foto: Marko Karović

Najnovije karte anomalija koje koristi RHMZ pokazuju da nas očekuje neuobičajeno topao septembar, ali i količina padavina koja će biti iznad višegodišnjeg proseka. U celoj zemlji srednja mesečna temperatura biće oko 1 stepen iznad prosečnih vrednosti. To znači da će srednja septembarska temperatura imati vrednosti od 17 do 20 stepeni u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim krajevima iznositi od 9 do 14 stepeni.

Procenjuje se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar biti od 24 do 26 stepeni u nižim predelima, a na planinama od 14 do 19 stepeni. S druge strane, srednja minimalna temperatura biće od 11 do 15 stepeni, dok će u planinskim predelima iznositi od 7 do 10 stepeni.

Najzanimljiviji klimatski podaci za septembar Prognozira se čak od 13 do 17 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha od 25 stepeni i više u nižim predelima, dok će na planinama biti do 3 takva dana.

sa maksimalnom temperaturom vazduha u nižim predelima, dok će na planinama biti do 3 takva dana. Građani će morati da se spreme i za prave tropske vrućine, jer se prognozira do pet tropskih dana u nižim predelima , tokom kojih će maksimalna temperatura vazduha dostići ili preći 30 stepeni.

, tokom kojih će maksimalna temperatura vazduha dostići ili preći 30 stepeni. Septembarska količina padavina biće iznad proseka, sa prognoziranim vrednostima od 65 do 90 milimetara u nižim predelima, i čak do 120 milimetara u planinskim predelima.

Očekivani broj dana sa padavinama u nižim predelima iznosiće od 10 do 13, dok će u brdsko-planinskim krajevima kiša padati i do 18 dana. Kišni talas se nastavlja uz prosečne temperature

Foto: Shutterstock

Za razliku od septembra, u celoj Srbiji se prognozira prosečno topao oktobar, ali se kišni talas nastavlja jer će količina padavina ponovo biti iznad višegodišnjeg proseka. Ipak, pred kraj meseca, odnosno tokom treće dekade oktobra, ponovo nas očekuju temperature koje su za oko 1 stepen iznad proseka.

Srednja oktobarska temperatura vazduha imaće vrednosti od 11 do 14 stepeni, a u planinskim predelima od 6 do 9 stepeni. Takođe, prognozira se srednja maksimalna temperatura od 18 do 21 stepen u nižim predelima, dok će u planinskim predelima iznositi od 10 do 16 stepeni.

Srednja minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 6 do 10 stepeni, a na planinama od 3 do 6 stepeni.

Evo na šta još treba obratiti pažnju tokom oktobra:

Očekuje se do tri letnja dana u nižim predelima, sa maksimalnom temperaturom vazduha koja ide do 25 stepeni i više.

u nižim predelima, sa maksimalnom temperaturom vazduha koja ide Stižu nam i prvi ozbiljni mrazevi - prognozira se do tri mrazna dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni u nižim predelima, dok će na planinama taj broj iznositi od četiri do 10 mraznih dana.

- prognozira se do tri mrazna dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni u nižim predelima, dok će na planinama taj broj iznositi od četiri do 10 mraznih dana. Ukupna količina padavina biće iznad granica proseka, pa se u nižim predelima očekuje od 40 do 80 milimetara kiše, a u planinskim predelima do 90 milimetara.

Očekuje se od 9 do 12 dana sa padavinama u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim krajevima biti do 14 takvih dana. Kakvo nas vreme čeka do kraja sezone

Foto: Shutterstock

Kada se sumiraju sezonski klimatski izgledi za jesen, u Srbiji se prognozira topla jesen sa prosečnom količinom padavina. U većem delu Srbije očekuje se jesen sa temperaturom vazduha koja je za oko 2 stepeni iznad višegodišnjeg proseka.

RHMZ sezonski izgledi pokazuju da će se srednja jesenja temperatura vazduha u nižim predelima kretati u intervalu od 12 do 15 stepeni, dok će u brdsko-planinskim predelima iznositi od 7 do 11 stepeni.

Letnji, kišni, mrazni dani i padavine u sezoni Tokom jesenje sezone u nižim predelima imaćemo od 15 do 25 letnjih dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, dok se na planinama prognozira do četiri takva dana.

sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 25 stepeni i više, dok se na planinama prognozira do četiri takva dana. Očekivani broj mraznih dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni iznosiće od šest do 10 u nižim predelima , dok će na planinama taj broj biti znatno veći - od 20 do 30 dana.

sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni iznosiće , dok će na planinama taj broj biti znatno veći - od 20 do 30 dana. Prosečna količina padavina za celu jesen u većem delu Srbije kretaće se u granicama višegodišnjeg proseka, u intervalu od 140 do 210 milimetara u nižim predelima, dok će na planinama iznositi od 210 do 260 milimetara.

Očekuje se da broj kišnih dana u nižim predelima tokom jesenje sezone bude u intervalu od 28 do 34 dana, a u brdsko-planinskim predelima taj broj može dostići i do 45 dana.