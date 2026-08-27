Hyundai i20: Više od gradskog automobila
U gradu je važno imati automobil koji se lako snalazi u svakodnevnoj gužvi, ali koji istovremeno pruža dovoljno prostora, udobnosti i tehnologije kada se izađe na otvoren put. Hyundai i20 upravo u tome pronalazi svoju najveću prednost. Na domaćem tržištu prisutan je još od 2009. godine, a danas je aktuelna treća generacija modela koji je od početka razvijan sa fokusom na potrebe savremenih evropskih vozača. Kompaktne dimenzije prilagođene urbanom okruženju kombinuje sa modernim dizajnom, bogatom tehnologijom i praktičnošću koja ga čini spremnim za različite svakodnevne izazove.
Moderan izgled koji privlači pažnju
Hyundai i20 donosi dinamičan i savremen dizajn koji njegovim kompaktnim proporcijama daje izražen karakter. Atraktivne linije i pažljivo oblikovani detalji čine ga automobilom koji se lako izdvaja na gradskim ulicama, dok funkcionalnost ostaje jedan od njegovih važnih aduta.
U unutrašnjosti, vozača i putnike dočekuje prostor osmišljen tako da svakodnevna vožnja bude što prijatnija. Dobra preglednost i intuitivno upravljanje posebno dolaze do izražaja u gradu, gde se i20 lako prilagođava različitim situacijama, od svakodnevnog odlaska na posao do obavljanja brojnih obaveza tokom dana.
Tehnologija koja olakšava svakodnevicu
Savremeni automobil danas treba da bude povezan sa načinom života svog vozača, a Hyundai i20 to postiže kroz niz digitalnih i tehnoloških rešenja. Digitalna instrument tabla, multimedijalni ekran i mogućnost povezivanja sa pametnim telefonima omogućavaju jednostavan pristup najvažnijim funkcijama i informacijama tokom vožnje.
Dodatnu sigurnost pružaju napredni sistemi asistencije vozaču, koji predstavljaju važan deo savremenog pristupa bezbednosti. U kombinaciji sa odličnom preglednošću i kompaktnim dimenzijama, i20 pruža vozaču samopouzdanje potrebno za svakodnevno kretanje kroz grad, ali i bezbrižnija putovanja van njega.
Efikasni pogonski sistemi zaokružuju celinu, nudeći balans između performansi i ekonomičnosti. To i20 čini racionalnim izborom za vozače kojima je važno da automobil bude agilan i prijatan za vožnju, ali i efikasan u svakodnevnoj upotrebi.
Više vrednosti za isti izbor
Kada se svim prednostima modela dodaju i aktuelni uslovi kupovine, Hyundai i20 postaje još privlačnija opcija za one koji razmišljaju o novom automobilu. Aktuelne Hyundai ponude donose posebno povoljne uslove za odabrane modele, pružajući kupcima priliku da dođu do modernog, dobro opremljenog i pouzdanog automobila uz veoma konkurentnu cenu.
Za sve koji traže automobil prilagođen savremenom urbanom životu, ali ne žele da prave kompromise kada su u pitanju tehnologija, bezbednost i udobnost, Hyundai i20 predstavlja izbor koji ima smisla. A uz aktuelne ponude, sada je posebno dobar trenutak da se njegove prednosti iskoriste.
Više informacija o aktuelnoj ponudi dostupno je nana linku.
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