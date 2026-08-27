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U gradu je važno imati automobil koji se lako snalazi u svakodnevnoj gužvi, ali koji istovremeno pruža dovoljno prostora, udobnosti i tehnologije kada se izađe na otvoren put. Hyundai i20 upravo u tome pronalazi svoju najveću prednost. Na domaćem tržištu prisutan je još od 2009. godine, a danas je aktuelna treća generacija modela koji je od početka razvijan sa fokusom na potrebe savremenih evropskih vozača. Kompaktne dimenzije prilagođene urbanom okruženju kombinuje sa modernim dizajnom, bogatom tehnologijom i praktičnošću koja ga čini spremnim za različite svakodnevne izazove.

Moderan izgled koji privlači pažnju Hyundai i20 donosi dinamičan i savremen dizajn koji njegovim kompaktnim proporcijama daje izražen karakter. Atraktivne linije i pažljivo oblikovani detalji čine ga automobilom koji se lako izdvaja na gradskim ulicama, dok funkcionalnost ostaje jedan od njegovih važnih aduta.

U unutrašnjosti, vozača i putnike dočekuje prostor osmišljen tako da svakodnevna vožnja bude što prijatnija. Dobra preglednost i intuitivno upravljanje posebno dolaze do izražaja u gradu, gde se i20 lako prilagođava različitim situacijama, od svakodnevnog odlaska na posao do obavljanja brojnih obaveza tokom dana.

Foto: Promo

Tehnologija koja olakšava svakodnevicu Savremeni automobil danas treba da bude povezan sa načinom života svog vozača, a Hyundai i20 to postiže kroz niz digitalnih i tehnoloških rešenja. Digitalna instrument tabla, multimedijalni ekran i mogućnost povezivanja sa pametnim telefonima omogućavaju jednostavan pristup najvažnijim funkcijama i informacijama tokom vožnje.

Dodatnu sigurnost pružaju napredni sistemi asistencije vozaču, koji predstavljaju važan deo savremenog pristupa bezbednosti. U kombinaciji sa odličnom preglednošću i kompaktnim dimenzijama, i20 pruža vozaču samopouzdanje potrebno za svakodnevno kretanje kroz grad, ali i bezbrižnija putovanja van njega. Efikasni pogonski sistemi zaokružuju celinu, nudeći balans između performansi i ekonomičnosti. To i20 čini racionalnim izborom za vozače kojima je važno da automobil bude agilan i prijatan za vožnju, ali i efikasan u svakodnevnoj upotrebi.

Foto: Promo

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Kada se svim prednostima modela dodaju i aktuelni uslovi kupovine, Hyundai i20 postaje još privlačnija opcija za one koji razmišljaju o novom automobilu. Aktuelne Hyundai ponude donose posebno povoljne uslove za odabrane modele, pružajući kupcima priliku da dođu do modernog, dobro opremljenog i pouzdanog automobila uz veoma konkurentnu cenu. Za sve koji traže automobil prilagođen savremenom urbanom životu, ali ne žele da prave kompromise kada su u pitanju tehnologija, bezbednost i udobnost, Hyundai i20 predstavlja izbor koji ima smisla. A uz aktuelne ponude, sada je posebno dobar trenutak da se njegove prednosti iskoriste. Više informacija o aktuelnoj ponudi dostupno je nana linku.