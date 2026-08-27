Slušaj vest

Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja.

Čaušić: Aktivno 12 požara, prvi put bez novih žarišta u Deliblatskoj peščari

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je trenutno u Srbiji 12 aktivnih požara.

“Situacija je dosta povoljna. Prvi put da satelit ne očitava žarišta u Deliblatskoj peščari“, rekao je Čaušić gostujući u Dnevniku RTS-a.

U Deliblatskoj peščari se, ističe, vrše intenzivna dogašavanja, a vršiće se monitoring i bespilotnim letelicama. Međutim, napominje da su ekipe na oprezu, jer vikend pred nama donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje.

“Tu će da budu udari i do 90 kilometara na čas, što otežava intervenciju i čini je specifičnom i jedinstvenom u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca spasilaca, ne samo srpskih, nego i predstavnika stranih timova. Uz sve ove otežavajuće okolnosti, vetar je najveći neprijatelj i moramo biti maksimalno oprezni'', rekao je Čaušić.

Naveo je da je stabilna situacija i na Goču i na Stolovima pored Kraljeva.

“Stabilno je i na Goču i na Stolovima, pored Kraljeva. U Lebanama, ako ne bude nekih ekstremnih promena vremena, danas će biti proglašena stabilizacija“, rekao je Čaušić.

Požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Kovin, i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno stabilna.

Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, a ekipe su i dalje na terenu i 24 časa prate stanje na požarištu.

Na području Dubovca, Šumarka i Slatine situacija je mirna i stabilna, a naseljena mesta i kuće nisu ugroženi, objavljeno je na sajtu Opštine Kovin.

Požar na planini Stolovi

Nedeljko Gagić, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, kaže za RTS da požar na planini Stolovi, na vrhu Čiker, još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana.

Požari u okolini Vranja

Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se tokom jučerašnjeg dana širila prema Bareliću.

Vatrenom stihijom zahvaćeno je i područje sela Srednji Del.

Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, objavljeno je na sajtu Grada Vranja.

Požar u selu Lukovo izbio je u nedelju tokom popodnevnih sati. Požar u selu Milivojce, koji je izbio u utorak, ugašen je.