KONAČNO DOBRE VESTI! ZAUZDAN POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Prvi put bez žarišta! U ostatku Srbije aktivno 12 požara
Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja.
Čaušić: Aktivno 12 požara, prvi put bez novih žarišta u Deliblatskoj peščari
Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je trenutno u Srbiji 12 aktivnih požara.
“Situacija je dosta povoljna. Prvi put da satelit ne očitava žarišta u Deliblatskoj peščari“, rekao je Čaušić gostujući u Dnevniku RTS-a.
U Deliblatskoj peščari se, ističe, vrše intenzivna dogašavanja, a vršiće se monitoring i bespilotnim letelicama. Međutim, napominje da su ekipe na oprezu, jer vikend pred nama donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje.
“Tu će da budu udari i do 90 kilometara na čas, što otežava intervenciju i čini je specifičnom i jedinstvenom u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca spasilaca, ne samo srpskih, nego i predstavnika stranih timova. Uz sve ove otežavajuće okolnosti, vetar je najveći neprijatelj i moramo biti maksimalno oprezni'', rekao je Čaušić.
Naveo je da je stabilna situacija i na Goču i na Stolovima pored Kraljeva.
“Stabilno je i na Goču i na Stolovima, pored Kraljeva. U Lebanama, ako ne bude nekih ekstremnih promena vremena, danas će biti proglašena stabilizacija“, rekao je Čaušić.
Požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Kovin, i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno stabilna.
Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, a ekipe su i dalje na terenu i 24 časa prate stanje na požarištu.
Na području Dubovca, Šumarka i Slatine situacija je mirna i stabilna, a naseljena mesta i kuće nisu ugroženi, objavljeno je na sajtu Opštine Kovin.
Požar na planini Stolovi
Nedeljko Gagić, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, kaže za RTS da požar na planini Stolovi, na vrhu Čiker, još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana.
Požari u okolini Vranja
Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se tokom jučerašnjeg dana širila prema Bareliću.
Vatrenom stihijom zahvaćeno je i područje sela Srednji Del.
Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, objavljeno je na sajtu Grada Vranja.
Požar u selu Lukovo izbio je u nedelju tokom popodnevnih sati. Požar u selu Milivojce, koji je izbio u utorak, ugašen je.
Kurir.rs/RTS