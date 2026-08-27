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U selu Brđani, kod Gornjeg Milanovca, u domaćinstvu porodice Dakić izgoreli su štala, pomoćni objekti, senjak i kompletna letina koju je porodica pripremila za ishranu stoke tokom naredne zime. Stado ovaca deda Milorad kupio je trojici unuka koji su želeli da se bave stočarstvom. Ukućani i komšije uspeli su da izvedu životinje iz štale, ali je objekat izgoreo do temelja.

- Sve je izgorelo za 10 minuta. Ja sam bio kod komšije dole, blizu auto-puta, i video sam iz daljine samo jedan manji pramen dima iz pravca mog domaćinstva. Pojurio sam ka kući i kad sam već bio na kapiji, ceo krov je bio u plamenu. Plamen je progutao objekat od 350 kvadrata, zajedno sa rolobalama sena i deteline koju smo čitavog leta sakupljali za stado. Ne znam kud ćemo sad - priča domaćin Milorad Dakić.

Porodica je, kako navode, tokom čitavog leta radila kako bi proširila stado i stvorila uslove da se trojica unuka ozbiljnije posvete stočarstvu.

- Deca su se toliko trudila, čitavo leto su radili sve u nadi da će uz našu pomoć proširiti stado i dobiti subvencije od države da krenu ozbiljno da se bave ovim poslom - priča kroz suze Verica, baka šestoro unuka, među kojima su trojica braće, budućih odgajivača ovaca.

1/7 Vidi galeriju Požar u domaćinstvu porodice Dakić kod Gornjeg Milanovca Foto: Kurir/D.Č.

- Na svaki način pomažemo ćerki da odgaji mališane. Požar je progutao celokupan njihov trud i zato me duša boli. Ovce koje smo spasili smestili smo u štalu kod rođaka, zajedno sa svinjama koje su isto bile u drugom delu štale. Ne znam kako ćemo dočekati zimu - priča potreseno ova žena.

Za sada nije poznat uzrok požara, koji je osim štale zahvatio i deo voćnjaka i obližnju livadu. Vatra je buknula juče oko 13 časova, a vatrogasci su uspeli da spreče njeno širenje na ostale objekte.