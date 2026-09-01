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Neobične tegobe nakon kupanja uznemirile su ovih dana turiste u Nea Kalikratiji, gde se sve više kupača žali na svrab kože tokom ili nakon boravka u moru.

Slične reakcije prijavljene su i na pojedinim okolnim plažama, zbog čega su se među turistima pojavila pitanja šta se dešava sa morem.

"Osećamo svrab po telu"

- Već dva dana na gradskoj plaži u Nea Kalikratiji se nešto dešava sa morem, dok smo još u vodi osećamo neki svrab po telu (nema nikakvih osipa ili plihova), danas je još gore - požalila se jedna turistkinja iz Srbije u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Opekotina od meduze je vrlo bolna Foto: Shutterstock

Dodala je da se sve više turista žali na svrab.

- Da li Je još neko doživeo isto i da li ste čuli da se eventualno negde nešto izlilo u more pa otud takve reakcije po telu? - upitala je ona.

Pojedini kupači sumnjaju da bi uzrok svraba mogle da budu takozvane "bebe meduze", odnosno sitni organizmi u moru koji mogu izazvati iritaciju kože, iako za sada nema potvrde da je upravo to razlog tegoba.

Male želatinaste kuglice

- I mi smo u Kalikratiji isti problem, deca se ne kupaju već drugi dan i svi se žale na peckanje po telu - napisala je jedna korisnica.

Druga je navela da je ista situacija u Platamonu.

- Isto smo osetili pre nedelju dana. Male želatinaste kuglice, i blagi osećaj peckanja. Bezopasno, ali nije bilo prijatno - navodi se u komentaru.