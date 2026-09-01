Misteriozni svrab i peckanje nakon kupanja u moru uznemirili turiste u Grčkoj: Kupači u strahu, evo na šta sumnjaju
Neobične tegobe nakon kupanja uznemirile su ovih dana turiste u Nea Kalikratiji, gde se sve više kupača žali na svrab kože tokom ili nakon boravka u moru.
Slične reakcije prijavljene su i na pojedinim okolnim plažama, zbog čega su se među turistima pojavila pitanja šta se dešava sa morem.
"Osećamo svrab po telu"
- Već dva dana na gradskoj plaži u Nea Kalikratiji se nešto dešava sa morem, dok smo još u vodi osećamo neki svrab po telu (nema nikakvih osipa ili plihova), danas je još gore - požalila se jedna turistkinja iz Srbije u Fejsbuk grupi "Live from Greece".
Dodala je da se sve više turista žali na svrab.
- Da li Je još neko doživeo isto i da li ste čuli da se eventualno negde nešto izlilo u more pa otud takve reakcije po telu? - upitala je ona.
Pojedini kupači sumnjaju da bi uzrok svraba mogle da budu takozvane "bebe meduze", odnosno sitni organizmi u moru koji mogu izazvati iritaciju kože, iako za sada nema potvrde da je upravo to razlog tegoba.
Male želatinaste kuglice
- I mi smo u Kalikratiji isti problem, deca se ne kupaju već drugi dan i svi se žale na peckanje po telu - napisala je jedna korisnica.
Druga je navela da je ista situacija u Platamonu.
- Isto smo osetili pre nedelju dana. Male želatinaste kuglice, i blagi osećaj peckanja. Bezopasno, ali nije bilo prijatno - navodi se u komentaru.