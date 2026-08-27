Slušaj vest

Posle gotovo pola veka čekanja, Beograd ulazi u konkretne radove na izgradnji metroa, a jedna od stanica prve linije planirana je upravo na prostoru današnje Bajlonijeve pijace. Promena ovog prostora podrazumeva velike radove, ali i novu organizaciju pijace nakon izgradnje metro stanice.

O planovima za Bajlonijevu pijacu govorio je gradski menadžer Miroslav Čučković za emisiju "Puls Srbije", gde je detaljno objasnio kako će izgledati radovi i šta će se nalaziti na ovom prostoru kada oni budu završeni.

Metro ispod pijace

Kako je istakao Miroslav Čučković, radovi neće početi odmah, već tek nakon što bude završena nova linijska pijaca u Dunavskoj ulici, gde će biti premešteni prodavci sa Bajlonije.

- Posle pola veka iščekivanja, Grad Beograd ulazi u konkretne radove na izgradnji metroa i metro stanica. Jedna od osnovnih linija, ta prva linija, na svojoj trasi ima upravo jednu stanicu na Skadarliji. Ona je na prostoru današnje Bajlonije pijace. Taj prostor će biti iskopan u kompletnih 90 ari, koliko je površina trenutne pijace, i njen podzemni prostor će biti podeljen na dva dela: jedan deo će biti sama metro stanica, a drugi deo će biti podzemna garaža za sve ljude koji ovde žive i sve korisnike buduće Bajlonije pijace - objasnio je Čučković.

On je objasnio da će se sa radovima krenuti tek kada bude spremna nova lokacija za prodavce, kako bi oni mogli da nastave da rade.

- Mi ćemo te aktivnosti početi u trenutku kada završimo potpuno novu linijsku pijacu u Dunavskoj ulici, takođe na Dorćolu. Gradske pijace će napraviti taj objekat, zatim ćemo preseliti sve prodavce sa Bajlonijeve pijace, a nakon toga ćemo na ovom prostoru, pre svega, skloniti kinesku robnu kuću, a nakon toga ući u duboke iskope za izgradnju stanice - rekao je Čučković.

Foto: Kurir Televizija

Nova Bajloni

Prema njegovim rečima, nakon završetka radova i vraćanja platoa, na ovom prostoru neće biti izgrađena nova kineska robna kuća, već će Bajloni dobiti drugačiju namenu.

- Nakon vraćanja platoa, nećemo zidati ponovo kinesku pijacu, već će ceo taj prostor biti isključivo portal za silazak i izlazak iz voza i za pijacu otvorenog tipa, kao što je ova danas, samo što će imati veći broj tezgi i veći broj zanatskih lokala - rekao je Čučković.

Govoreći o saobraćaju i svakodnevnom životu građana, Čučković je naveo da će radovi na platou biti organizovani tako da se ne remete postojeće saobraćajnice.

- Što se tiče radova na samom platou, on će biti u okvirima postojećih saobraćajnica, tako da nećemo remetiti saobraćaj, pre svega u Centralnoj ulici koja deli Skadarliju i Bajloniju, i te aktivnosti ćemo uraditi onog trenutka kada budemo završili Dunavsku pijacu. Cilj nam je i da kupci i da prodavci imaju mogućnost da nastave svoj život na ovom delu Beograda - zaključio je Čučković.

02:33 GRADSKI MENADŽER OTKRIO ŠTA ČEKA ČUVENU BAJLONIJEVU PIJACU! Zbog metroa sve će biti iskopano, a evo šta stiže umesto nje Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs