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Trodnevni ili višenedeljni odmor u zavičaju za mnoge iseljenike sa područja Balkana, umesto predaha, sve češće postaje ozbiljan finansijski udarac. Rastuće cene usluga, smeštaja, goriva i svakodnevnih potrepština u regionu dovele su do toga da troškovi letovanja recimo u Hrvatskoj neretko premašuju iznose potrebne za odmor na najpoznatijim evropskim destinacijama.

Na taj problem ponovo je ukazala objava na popularnoj Fejsbuk stranici "Život u Nemačkoj", koja je prikupila stotine reakcija i pokrenula burnu raspravu o stvarnom standardu radnika u inostranstvu i očekivanjima okoline u rodnom kraju.

"Više ne znam šta da mislim"

- Više ne znam šta da mislim, potrošili smo skoro 4.000 evra za tri nedelje godišnjeg odmora u Hrvatskoj i Bosni. Gorivo, putarine, restorani, pokloni, svadba, more, izlasci... novac samo nestaje. Dole svi misle da mi iz Nemačke imamo para koliko hoćeš. A ja se sutra vraćam u Minhen i prvog me čekaju 1.480 evra stanarine.

- Iskreno, na godišnjem trošim kao direktor, a u Nemačkoj opet gledam akcije u prodavnicama. Je l' i vi nakon Balkana dođete u Nemačku praktično bez centa?, stoji u objavi koja je izazvala lavinu komentara.

"Pa ti živi na Balkanu sa balkanskim platama"

Reakcije korisnika u komentarima bile su izuzetno podeljene - dok su jedni isticali kako su cene na Balkanu postale previsoke čak i za nemački standard, drugi su naglašavali da je reč o neodgovornom trošenju i lažnom predstavljanju. Jedna korisnica navela je primer jednostavnih prehrambenih proizvoda koji su u Hrvatskoj i po nekoliko puta skuplji nego u nemačkim prodavnicama.

- Sin mi živi u Nemačkoj i upravo o tome smo pričali. Ja se sad vratila od gore, gledam bombonjericu. Tamo 2,99, na akciji 2 evra, u Hrvatskoj 8,99. Banalan primer, ali sve je kod nas skuplje pa duplo. Pa ti živi na Balkanu sa balkanskim platama...

Drugi su poručili kako je iznos od 4.000 evra sasvim očekivan ako odmor uključuje odlazak na more, svadbe i svakodnevne izlaske u restorane.

- Pa, tri nedelje more, svadbe, provodi, ludilo... Pa normalno da ćeš potrošiti 4.000 evra, da si samo na more otišao kao čovek tri nedelje, toliko bi potrošio.

Neki ne veruju

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da je nemoguće toliko potrošiti za tri nedelje.

"Na šta 4.000 evra, Bog te video! Dve nedelje bio u Bosni, jedva 700 evra stukao, a ne znam da sam uopšte bio u kući, osim spavanja. Joj ovih namenskih priča koje završavaju sa pitanjem 'je l' još neko' i slično", napisao je jedan korisnik.

Drugi se našalio:

"Mi u Bosni mesečno dobijemo 800 evra, a trošimo 1.000. Otkud onih 200 - ne znamo."