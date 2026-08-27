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Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten da poslednje dane provede u Srbiji s porodicom, u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro je nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Ratko Mladić je rođen u selu Božanovići kod Kalinovika, 12. marta 1942. Selo u kojem je rođen u to vreme nalazilo se u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su stvorile okupacione vlasti na teritoriji Kraljevine Jugoslavije.

Ratkov otac, Neđo Mladić (1909-1945), bio je komandant partizanskog odreda i poginuo je u borbi sa ustašama 1945. godine. Majka Stana (1919-2003, devojačko Lalović), sama je podizala ćerku Milicu (1940, udatu Avram) i sinove Ratka i Milivoja (1944-2001).

Bivši komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić bio je komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992-1995). Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom vojnih operacija.

Ratko Mladić 8. juna 2021. godine pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH.

Mladić je prvo raspoređen u 3. armijsku oblast 27. septembra 1965, u garnizon u Skoplju, gde je sa činom potporučnika komandovao vodom 89. pešadijskog puka. Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. u Odeljenju za operativnu nastavu u komandi garnizona Skoplje. Zatim je postavljen na položaj komandanta 39. pešadijske brigade u Štipu.

Mladić se 1991. nalazio na dužnosti pomoćnika komandanta 52. (prištinskog) korpusa na Kosovu i Metohiji. Ubrzo nakon njegovog imenovanja, došlo je do ozbiljnog pogoršanja situacije u Hrvatskoj i borbenih dejstava, koja su se vodila između hrvatskih paravojnih snaga i dela JNA, pa je krajem juna premešten u Knin kao komandant 9. korpusa JNA.

Na dužnost načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je u maju 1992, a na toj dužnosti je ostao do decembra 1996. godine.

Haški tribunal je podigao optužnicu protiv Mladića 1995. godine. Njegovo hapšenje i izručenje bilo je jedan od uslova otpočinjanja pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011, a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine.

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. osuđen je na doživotan zatvor. Kaznu doživotnog zatvora mu je potvrdilo sudsko veće Mehanizma 8. juna 2021. godine.