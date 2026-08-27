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Bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić preminuo je danas, 27. avgusta 2026. godine, u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, potvrdila je njegova porodica. Mladić je preminuo u popodnevnim časovima u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Ovu vest potvrdila je i državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević, koja je Srni rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Darka Mladića.

Njegovo zdravstveno stanje već duže vreme bilo je ozbiljno narušeno usled posledica više pretrpljenih moždanih i srčanih udara. Odbrana i porodica su ranije u više navrata apelovali na Haški tribunal i tražili njegovo privremeno puštanje na slobodu radi lečenja u Srbiji, tvrdeći da u pritvoru nema adekvatnu negu, ali su ti zahtevi odbijeni.

Ratko Mladić je rođen 12. marta 1942. godine u selu Božanovići kod Kalinovika. školovao se na Vojnoj akademiji JNA u Beogradu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1996. godine, obavljao je dužnost načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.Nakon višegodišnjeg bekstva, uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, posle čega je izručen Haškom tribunalu.

Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju pravnosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.