Društvo
Dao je život za Srbiju, njegovo ime je na ponos ovom kraju, roditeljima i celoj otadžbini! Ministarka Stamenkovski posetila porodicu heroja Dragana Milićevića
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu stradalog heroja sa Košara Dragana Milićevića u Trsteniku.
Ona je razgovarala sa roditeljima poginulog junaka, ističući da je njima nedavno uručena i Boračka spomenica, i uručila im je maketu Pećke patrijaršije, kako je rekla: "Mesta gde je sve počelo i gde će sve da se završi".
- Dragan je dao život za Srbiju. Nema Trsteničanina koji ne zna njegovo ime. Ono je ostalo na ponos ovom kraju, njegovim roditeljima i celoj otadžbini. Posetila sam njegovu porodicu, jer posle toliko godina tuge i bola, kažu, da im najviše znači to što njihov sin nije zaboravljen.
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