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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu stradalog heroja sa Košara Dragana Milićevića u Trsteniku.

Ona je razgovarala sa roditeljima poginulog junaka, ističući da je njima nedavno uručena i Boračka spomenica, i uručila im je maketu Pećke patrijaršije, kako je rekla: "Mesta gde je sve počelo i gde će sve da se završi".