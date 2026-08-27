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Reči generala Ratka Mladića, koji je danas preminuo, a koje je izgovorio u Hagu na izricanju presude još dugo će odzvanjati sudnicama Haškog tribunala, kao što su svojevremeno reči velikog Gavrila Principa ukazale na besmrtnost srpskog roda.

- Čuće narod šta Ratko govori, živ sam i zdrav i živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. A ova optužnica je pala u vodu - rekao je Mladić 26. avgusta 2020. godine pred sudijama Haškog tribunala.

On je tada nepravosnažno osuđen za genocid i ratne zločine, ali to ga nije sprečilo da zapuši usta tužiteljima i sudijama, te da napomene kako je svoju dužnost obavljao časnu i borio se za srpski narod koji se nalazi na vetrometini. 

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i Ratko Mladić.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.

Kurir Politika 

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