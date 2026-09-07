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Ratko Mladić (84), nekadašnji vrhovni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Ševeningenu.

On je bio u pritvoru od hapšenja 2011. godine u selu Lazarevo u Srbiji.

Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Deset godina kasnije pravosnažno je osuđen u Hagu, i to 8. juna 2021. Toga dana oči javnosti bile su uprte u Ratka Mladića, pratilo se kako će reagovati tokom poslednjeg dana suđenja i na izricanje presude.

Mladić je, na početku, mirno stajao sa slušalicama na ušima i slušao sudijine reči, a kako su tadašnji mediji pisali, mnogi su zapazili da se Mladić tokom procesa smejao, pa čak i mahao u pravcu kamere.

Njegova reakcija nakon što mu je pročitana potvrđena presuda za doživotnu robiju izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Peter Dejong / AFP / Profimedia

Zasedanje na početku na kratko prekinuto

Samo zasedanje Žalbenog veća suda u Hagu tada je na samom početku bilo nakratko prekinuto zbog tehničkih problema, ali je ubrzo nastavljeno.

Mladić je osuđen na doživotnu robiju po 10 od 11 tačaka optužnice. To su sledeće tačke:

za genocid u Srebrenici,

za zločin protiv čovečnosti,

za istrebljenje i zločin protiv civilnog stanovništva,

zbog ubistava i zločin protiv civilnog stanovništva,

zbog ubistava i kršenja zakona i običaja ratovanja,

zbog deporatacija i zločin protiv civilnog stanovništva,

zbog nehumanog premeštanja i zločina protiv civilnog stanovništva

zbog terorisanja, kršenja zakona i običaja ratovanja

zbog protivpravnih napada na civile i kršenje zakona i običaja ratovanja i

zbog uzimanja talaca - osoblja UN i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Ratko Mladić umro je 27. avgusta u zatvorskoj bolnici u Sheveningenu, a sahranjen 7. septembra na Topčiderskom groblju u Beogradu.