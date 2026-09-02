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Ako biste prošli Gornjačkom klisurom i samo na trenutak zastali pored puta, teško da biste mogli da pretpostavite kakva se priča krije u stenama iznad Mlave.

Tu, u pejzažu kojim dominiraju šuma, strme litice i drevni Manastir Gornjak, nalazi se nešto što sa srednjovekovnim svetilištem na prvi pogled nema nikakve veze - podzemni vojni kompleks.

Mreža hodnika i prostorija duboko usečenih u planinu, sa velikim halama koje su svojevremeno trebalo da postanu deo tajne vojne fabrike.

A istorija ovog mesta zvuči gotovo kao scenario za film.

Foto: HEINRICH SANDEN / AFP / Profimedia, Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Nemci su počeli radove. Tito ih je, sa novom Jugoslavijom, nastavio. A onda je sve stalo.

Tokom Drugog svetskog rata Nemci su u Gornjačkoj klisuri započeli izgradnju podzemnog kompleksa, a lokacija nije izabrana slučajno.

Planina je nudila ono što je vojnoj industriji bilo dragoceno - zaklon, izolaciju i mogućnost da se važni objekti sklone od pogleda.

Posle rata projekat nije nestao zajedno sa nemačkom vojskom. Naprotiv.

Nova jugoslovenska država nastavila je radove, u vreme kada je Josip Broz Tito gradio snažnu vojnu industriju i pokušavao da Jugoslavija što više bude samostalna u proizvodnji naoružanja i municije.

Manastir Gornjak Foto: Privatna Arhiva

Tako je nemački ratni projekat dobio novi život i novu namenu.

Duboko ispod površine trebalo je da nastane vojna fabrika. Ne mala radionica, već ozbiljan kompleks. Hodnici su probijani kroz stenu, nastajale su velike hale i manje prostorije, a ceo sistem zamišljen je tako da bude skriven od spoljnog sveta.

Danas, kada čovek uđe u taj prostor, teško je ne zapitati se koliko je rada bilo potrebno da se ovakav kompleks uopšte napravi. Jer ovo nije običan bunker. To je pravi podzemni lavirint.

Hodnici se ukrštaju, povezuju prostorije i hale, a pojedine prostorije imaju površinu od nekoliko stotina kvadratnih metara.

I sve to nalazi se tamo gde spolja vidite samo - planinu.

Upravo ovde priča postaje posebno zanimljiva. Radovi su sredinom pedesetih godina obustavljeni. Projekat nikada nije završen.

Zašto - nikad nije jasno razjašnjeno. Prema nekim navodima, jedan od problema bila je i promenjena geopolitička situacija - objekat se nalazio relativno blizu tadašnjeg Istočnog bloka. I tako je ogromna investicija ostala zarobljena u planini.

U fabrici koja je građena za proizvodnju municije - nije proizveden nijedan metak. Hale su ostale prazne. Hodnici su ostali bez proizvodnih linija. Projekat je prekinut pre nego što je dobio svoju punu funkciju.

A ono što je trebalo da bude jedan od važnih delova vojne industrije Titove Jugoslavije postalo je - napušteni podzemni kompleks.