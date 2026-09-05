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General Ratko Mladić, koji je preminuo 27. avgusta ove godine u haškom zatvoru, doživeo je 1994. godine najveću tragediju koju jedan roditelj može da doživi - smrt deteta.

Ćerka Ana, koju je Mladić zvao svojom zvezdom, 24. marta 1994. navodno je digla ruku na sebe.

Kako je došlo do tragičnog događaja?

Ana je, prema zvaničnim izveštajima, uzela očev pištolj i u porodičnoj kući izvršila samoubistvo. U sobi pored nje, potpuno nesvesni tragedije, sedeli su njena majka i brat. Ana je tada imala samo 24 godine.

Ratko Mladić sa ćerkom Anom Foto: Printscreen

U javnosti se dugo spekulisalo o motivima zbog kojih je Ana digla ruku na sebe. Pisalo se i da je glavni uzrok njenog samoubistva bio njen dečko Dragan koji je poginuo na ratištu u BiH.

Igrom slučaja, sam Ratko Mladić je regrutovao Dragana i poslao ga na ratište na kojem će mladić kasnije i da pogine. Navodno su ti događaji "naterali" Anu da digne ruku na sebe.

Ipak, istraga o smrti nikada nije završena, jer to sam Mladić nikad nije dozvolio.

Nije se ubila, već je poginula

Tajnovitost celom slučaju daje svedočenje jednog vojnog lekara koji je pričao kako je pištolj nađen u Aninoj levoj ruci, iako je devojka bila dešnjakinja. Ratko Mladić se nikad nije pomirio sa smrću svoje ćerke i često je govorio kako se ona nije ubila, već da je poginula.

Foto: Zorana Jevtić

Anu su pred sahranu obukli tehničari, ali je Mladić na sopstveno insistiranje poslednji put našminkao ćerku.

Zauvek se promenio

Smrt ćerke uticala je da se ponašanje Ratka Mladića drastično promeni, a oni bolje upućeni u dešavanja oko generala kažu da je posle tragičnog događaja Mladić potpuno promenio čak i ratnu taktiku.

Podsetimo, general Mladić je pored ćerke Ane, imao i sina Darka Mladića, koji je poslednjih godina često u javnosti govorio o stanju svog oca i borbi da ga dovede kući usled teške bolesti.

Komemoracija povodom smrti osuđenog generala Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Telo Ratka Mladića biće u ponedeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni. Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.

Kurir/ Informer