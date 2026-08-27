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Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, može biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke Ane, a prema nezvaničnim informacijama, država Srbija je pokrenula odgovarajuću proceduru.

Naime, kako navodi Informer, država Srbija pokrenula je proceduru preko Predsedništva i nadležnih ministarstava kako bi se omogućilo da Mladić bude sahranjen na mestu koje je, prema tim informacijama, sam želeo.

Vest dolazi nakon što je objavljeno da je Mladić preminuo u Hagu posle višemesečnog veoma teškog zdravstvenog stanja.

- Kako saznajemo iz Predsedništva i nadležnih Ministarstava, general Mladić biće sahranjen uz sve državne i vojne počasti - rekao je urednik Informera Dragan J. Vučićević u Specijalnom programu na Informer televiziji.

Želeo da počiva pored ćerke

Posebno mesto u privatnom životu Ratka Mladića zauzimala je njegova ćerka Ana, koja je preminula 1994. godine u 24. godini.

Prema zvaničnoj verziji, Ana Mladić izvršila je samoubistvo u porodičnoj kući u Beogradu. Međutim, Ratko Mladić tu verziju nikada nije prihvatio i godinama je tvrdio da je njegova ćerka ubijena.

Njena smrt bila je jedna od najvećih porodičnih tragedija koje su obeležile njegov život.

Mladić ju je nazivao svojom "zvezdom", a ljudi koji su ga poznavali tvrdili su da ga je njen gubitak duboko promenio.

Upravo zato, prema informacijama Informera, njegova želja bila je da nakon smrti bude sahranjen pored Ane.

Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Država pokrenula proceduru

Informer navodi da je procedura već pokrenuta iz Predsedništva Srbije i preko nadležnih ministarstava.

Za sada nisu objavljeni detalji o tome kada bi telo Ratka Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju, niti kada bi sahrana mogla da bude održana.

Očekuje se da će više informacija o organizaciji sahrane i mestu ukopa biti poznato nakon završetka potrebnih procedura.

Ratko Mladić poslednje godine života proveo je u Hagu, gde je služio doživotnu zatvorsku kaznu. Njegovo zdravstveno stanje tokom poslednjih meseci bilo je izuzetno teško, a porodica i predstavnici Srbije više puta su tražili da mu bude omogućeno lečenje u Srbiji. Ti zahtevi nisu prihvaćeni.

- On nerado priča sa nama o tome. Uvek nastoji da bude pozitivan. Ali kada je Ana nastradala, on je odmah rekao: ‘Ja ću biti pored nje’ - rekao je tada Darko Mladić, govoreći o bolnoj temi koja je godinama pratila njegovu porodicu.