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Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici u toku je selektivna letačka obuka učenika Vojne gimnazije koji su položili prijemni za Vojnu akademiju, kadeta te visokoškolske ustanove koji žele da promene smer i upišu studijski program Vojno vazduhoplovstvo, kao i polaznika vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije.

Pre prvih letova kandidati su prošli neophodne pripreme, zdravstvena i psiho-fizička testiranja, kao i teorijski deo osposobljavanja. Nakon položenih teorijskih testova učenici i kadeti, pod budnim okom nastavnika i instruktora 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile, prolaze selektivni proces koji se sastoji od tačno utvrđenog broja sati naleta na avionu „utva 75“.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kako je objasnio instruktor letenja u 252. eskadrili kapetan prve klase Viktor Nedeljković kandidati su se upoznali sa vazduhoplovom i načinom na koji komande reaguju te sada prelaze na napredniji nivo obuke.

– To podrazumeva ovladavanje komandama u vazduhu, gde ocenjujemo njihovu sposobnost procene radijusa i orijentacije u prostoru. Nakon selektivne letačke obuke kandidati koji su konkurisali za Vojnu akademiju kreću na smer avijacije i dolaze ponovo ovde na letačku obuku u četvrtoj godini. Dok polaznici kursa za rezervne oficire roda avijacije na Vojnoj akademiji prolaze opštu i specijalističku obuku, koje traju tri meseca, posle čega dolaze kod nas na letačku obuku i kada je uspešno završe imaju priliku da se aktiviraju kao pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i PVO – naglasio je kapetan Nedeljković.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kadet Aleksa Ostojić upisao je studijski program Vojnoelektronsko inžinjerstvo na Vojnoj akademiji, ali ni posle završene druge godine nije odustao od želje da se preusmeri na Vojno vazduhoplovstvo i ostvari dečački san da postane pilot vojnog aviona.

— Želja za letenjem kod mene je prisutna celog života, ali odluku da ću da letim doneo sam posle posete Muzeju vazduhoplovstva u osnovnoj školi kada sam prvi put imao priliku da priđem avionu i pogledam u pilotsku kabinu. Srećan sam što je, posle toliko godina, moj prvi let upravo bio ostvaren. Svoju karijeru nakon Vojne akademije vidim na početnim dužnostima u eskadrili u koju me rasporede i na usavršavanju na profesionalnom i ličnom nivou — istakao je kadet Ostojić i dodao da su on i kolege na selekciji jednoglasne u želji da vazduhoplovi kojima budu upravljali budu „rafali“.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Ljubav prema avijaciji kod Ilije Vukova proistekla je iz zainteresovanosti prema vojsci, pa je nakon odlaska na nekoliko avio-mitinga bio siguran da je letenje nešto u čemu želi da se oproba. Zato se nakon završetka Računarskih tehnika i softverskog inženjerstva na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu prijavio na vojnostručno usavršavanje za rezervne oficire roda avijacije.

— U porodici se niko nije bavio vazduhoplovstvom, kada su saznali da želim da se prijavim na konkurs Ministarstva odbrane, bili su malo nesigurni u moju odluku, ali vremenom, kako su i oni istraživali i upoznavali se sa našim vojnim sistemom, sve više su podržavali moje opredeljenje. Tok selekcije je onakav kakav smo očekivali, bilo kakav problem da se javi, obratimo se nastavnicima letenja i odmah bude rešen. Ovo je šesti dan letenja i, definitivno, iskustvo koje neću zaboraviti. Najviše mi je ostao u sećanju prvi let i taj osećaj u vazduhu, to je stvarno nešto što ne može da se opiše rečima. Svakom ko misli da bi ga ovo zanimalo preporučujem da proba – naglasio je Vukov.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana