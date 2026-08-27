Od "Utve 75" do "Rafala": Selektivna letačka obuka u 252. školsko-trenažnoj avijacijskoj eskadrili
Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici u toku je selektivna letačka obuka učenika Vojne gimnazije koji su položili prijemni za Vojnu akademiju, kadeta te visokoškolske ustanove koji žele da promene smer i upišu studijski program Vojno vazduhoplovstvo, kao i polaznika vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije.
Pre prvih letova kandidati su prošli neophodne pripreme, zdravstvena i psiho-fizička testiranja, kao i teorijski deo osposobljavanja. Nakon položenih teorijskih testova učenici i kadeti, pod budnim okom nastavnika i instruktora 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile, prolaze selektivni proces koji se sastoji od tačno utvrđenog broja sati naleta na avionu „utva 75“.
Kako je objasnio instruktor letenja u 252. eskadrili kapetan prve klase Viktor Nedeljković kandidati su se upoznali sa vazduhoplovom i načinom na koji komande reaguju te sada prelaze na napredniji nivo obuke.
– To podrazumeva ovladavanje komandama u vazduhu, gde ocenjujemo njihovu sposobnost procene radijusa i orijentacije u prostoru. Nakon selektivne letačke obuke kandidati koji su konkurisali za Vojnu akademiju kreću na smer avijacije i dolaze ponovo ovde na letačku obuku u četvrtoj godini. Dok polaznici kursa za rezervne oficire roda avijacije na Vojnoj akademiji prolaze opštu i specijalističku obuku, koje traju tri meseca, posle čega dolaze kod nas na letačku obuku i kada je uspešno završe imaju priliku da se aktiviraju kao pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i PVO – naglasio je kapetan Nedeljković.
Kadet Aleksa Ostojić upisao je studijski program Vojnoelektronsko inžinjerstvo na Vojnoj akademiji, ali ni posle završene druge godine nije odustao od želje da se preusmeri na Vojno vazduhoplovstvo i ostvari dečački san da postane pilot vojnog aviona.
— Želja za letenjem kod mene je prisutna celog života, ali odluku da ću da letim doneo sam posle posete Muzeju vazduhoplovstva u osnovnoj školi kada sam prvi put imao priliku da priđem avionu i pogledam u pilotsku kabinu. Srećan sam što je, posle toliko godina, moj prvi let upravo bio ostvaren. Svoju karijeru nakon Vojne akademije vidim na početnim dužnostima u eskadrili u koju me rasporede i na usavršavanju na profesionalnom i ličnom nivou — istakao je kadet Ostojić i dodao da su on i kolege na selekciji jednoglasne u želji da vazduhoplovi kojima budu upravljali budu „rafali“.
Ljubav prema avijaciji kod Ilije Vukova proistekla je iz zainteresovanosti prema vojsci, pa je nakon odlaska na nekoliko avio-mitinga bio siguran da je letenje nešto u čemu želi da se oproba. Zato se nakon završetka Računarskih tehnika i softverskog inženjerstva na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu prijavio na vojnostručno usavršavanje za rezervne oficire roda avijacije.
— U porodici se niko nije bavio vazduhoplovstvom, kada su saznali da želim da se prijavim na konkurs Ministarstva odbrane, bili su malo nesigurni u moju odluku, ali vremenom, kako su i oni istraživali i upoznavali se sa našim vojnim sistemom, sve više su podržavali moje opredeljenje. Tok selekcije je onakav kakav smo očekivali, bilo kakav problem da se javi, obratimo se nastavnicima letenja i odmah bude rešen. Ovo je šesti dan letenja i, definitivno, iskustvo koje neću zaboraviti. Najviše mi je ostao u sećanju prvi let i taj osećaj u vazduhu, to je stvarno nešto što ne može da se opiše rečima. Svakom ko misli da bi ga ovo zanimalo preporučujem da proba – naglasio je Vukov.
Nakon uspešno savladane selektivne letačke obuke, učenici Vojne gimnazije, koji su nedavno prošli prijemni za upis na Univerzitet odbrane, moći će da se upišu na smer Vojno vazduhoplovstvo, kadetima sleduje nastavak osposobljavanja na Vojnoj akademiji, ali na pomenutom smeru, a polaznicima vojnostručnog usavršavanja za rezervne oficire roda avijacije prijem u profesionalnu vojnu službu, gde će biti upućeni na viši stepen obučavanja za pilote Vojske Srbije.