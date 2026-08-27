Nekadašnji general i komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, preminuo je u Hagu u 84. godini života. Tim povodom, Kurir televizija danas emituje specijalni informativni program uživo sa početkom u 16.50 časova.



Kroz najnovije vesti, reakcije i analize iz studija vodiće vas, urednica i voditeljka, Jelena Pejović.

Naše novinarske ekipe javljaće se uživo sa tri ključne lokacije – ispred kuće Darka Mladića sa prvim reakcijama porodice, ispred Topčiderskog groblja sa najnovijim informacijama, kao i iz sela Lazarevo, mesta u kojem je bivši general uhapšen nakon višegodišnjeg bekstva.



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Kurir