Sveštenik Boris Topić iz Haga , kaže da je danas u 11.30 časova bio kod generala Ratka Mladića .

- Ispovedio se, pričestio i nakon toga se odmah upokojio sa krstom u ruci koji sam mu tu stavio - rekao je sveštenik Boris Topić.

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992-1995). Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom vojnih operacija.

Ratko Mladić 8. juna 2021. godine pravosnažno jeosuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor po 10 od 11 tačaka optužnice.

Mladić je prvo raspoređen u 3. armijsku oblast 27. septembra 1965, u garnizon u Skoplju, gde je sa činom potporučnika komandovao vodom 89. pešadijskog puka. Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. u Odeljenju za operativnu nastavu u komandi garnizona Skoplje. Zatim je postavljen na položaj komandanta 39. pešadijske brigade u Štipu.

Mladić se 1991. nalazio na dužnosti pomoćnika komandanta 52. (prištinskog) korpusa na Kosovu i Metohiji. Ubrzo nakon njegovog imenovanja, došlo je do ozbiljnog pogoršanja situacije u Hrvatskoj i borbenih dejstava, koja su se vodila između hrvatskih paravojnih snaga i dela JNA, pa je krajem juna premešten u Knin kao komandant 9. korpusa JNA.

Na dužnost načelnika Glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je u maju 1992, a na toj dužnosti je ostao do decembra 1996. godine.

Haški tribunal je podigao optužnicu protiv Mladića 1995. godine. Njegovo hapšenje i izručenje bilo je jedan od uslova otpočinjanja pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Mladić je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011, a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine.

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. osuđen je na doživotni zatvor. Kaznu doživotnog zatvora mu je potvrdilo sudsko veće Mehanizma 8. juna 2021. godine.