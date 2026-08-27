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Telo generala Ratka Mladića, koji je danas preminuo u haškoj pritvorskoj bolnici, biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao je njegov branilac Branko Lukić, uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored kćerke u Beogradu.

- Nema tu nekih procedura. Oni su haški sud sve svoje procedure isterali. Koliko smo ih dugo molili da čoveka pošalju kući, da premine kući. Ali nije bilo ljudskosti. Mada, nismo ni očekivali da su ljudi, ali sa tolikom nivoom bezdušja prevazišli su sami sebe - rekao je Lukić.

Ukazao je da su u Hagu prestali da ga leče, što su rekli i zvanično, i da su mu pružali samo palijativnu njegu i samo olakšavali bolove da bi umro, što je, kaže Lukić, nedopustivo.

On smatra da haškom mehanizmu ne treba olakšavati pošto nisu hteli da prebace generala Mladića na lečenje dok je bio živ, već bi ih trebalo pustiti da sami snose sve troškove dopremanja tela u Srbiju, ali je dodao da to ne može zbog porodice.

Foto: EPA Phil Nijhuis

- Naravno da će Mladići hteti da dopreme muža, oca i dedu u Srbiju, jer ne možete drugačije prema svom - rekao je Lukić za Srnu.

On je rekao da se mora završiti papirologija, te ocenio da sve to može da traje i do sedam dana.

Dodao je da mu je general Mladić hiljadu puta govorio da želi da bude sahranjen pored kćerke Ane na Topčiderskom groblju u Beogradu.

- U razgovorima koje smo godinama imali uvek je govorio da želi da otkrije ko mu je ubio kćerku i da, kad umre, bude sahranjen kraj kćerke. To mi je bezbroj puta rekao - naveo je Lukić.

Lukić je istakao da je problem što kod haškog suda nema naknade štete i ne mogu biti tuženi pa zato postupaju tako.