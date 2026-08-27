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Sekul Mandić, kum generala Ratka Mladića, rekao je da je Mladić učino mnogo za njihovo selo i ovaj kraj ostavio nešto što nikada ne može umreti.

"Ja sam mu zahvalan, moj otac ga je držao na rukama i bili su venčani kumovi i to je kumstvo 80 godina. Meni ga je žao", kaže Mandić.

On je za ATV ispričao da se ime Ratka Mladića, koji je odrastao u okolini Kalinovika, još može videti na drvetu gde ga je urezao pre više decenija.

"On je sa mojim rođakom čuvao ovce i imali torbe i oni su u bukve upisali imena Mladić Ratko i Mandić Šćepo i danas kada se očiste bukve, mogu se videti ta imena", rekao je Mandić.

Podsećamo, general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini života.

Kurir.rs/ATV

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