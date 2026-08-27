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Na parkingu u Ulici Mehmeda Alibašića u Novom Pazaru odvijala se prava drama nakon što je prolaznik čuo plač deteta iz parkiranog automobila i pozvao u pomoć ostale građane.

Do dolaska policije, građani su crevom za vodu hladili automobil kako bi pomogli detetu koje se nalazilo unutra.

Kako se saznaje, prema nalogu Tužilaštva, policija je razbila automobil i izvukla dete.

U akciji su učestvovali i vatrogasci.

Drama je trajala više od pola sata, a dete je na kraju izvučeno iz vozila.

Kurir.rs/Indeksonline

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