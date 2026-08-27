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Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je Srbija, uz punu podršku predsednika Aleksandra Vučića, bila spremna da Haškom mehanizmu pruži sve potrebne garancije kako bi generalu Ratku Mladiću bilo omogućeno da poslednje dane provede uz porodicu i adekvatnu palijativnu njegu.

Naveo je da su bili spremni i medicinski avion i plan VMA, ali ih je vest o Mladićevoj smrti zatekla prije nego što je postupak okončan.

"Instrukcije koje sam ja dobio kao ministar pravde od predsednika Srbije, a to je da sve što zatraži Tribunal u smislu garanciju, imam ta ovlašćenja, tako da je predsednik Vučić bio upoznat sa dnevnim potezima koje je Srbija preduzimala uz punu njegovu podršku. Sarađujemo sa porodicom, poštovaćemo sve njihove stavove", rekao je Vujić za ATV.

On poručuje da je tokom komunikacije sa Tribunalom, Srbija nudila sve garancije koje su bile potrebne.

Foto: Kurir Televizija

"Danas smo preduzimali i mere jer je sinoć stigao izveštaj drugog eksperta koji je govorio o humanitarnom aspektu palijativne nege zato što je medicinski tim Haškog tribunala konstatovao da je kraj blizu, da je ušao u završnu fazu života i da je ovo terminalna faza života. Mi smo insistirali na medicinskim protokolima koji se primenjuju u Srbiji, ali koji su usklađeni i sa protokolima Svetske zdravstvene organizacije. Drugi aspekt je bio humanitarni kada kazna gubi svoj terminološki smisao i kada prevagne humanitarni aspekt. Ljudsko dostojanstvo je nešto što ne može biti uskraćeno čoveku. Slobodu može uskratiti sud, ali dostojanstvo ne. Mi smo insistirali na tome da palijativna njega ima taj aspekt, a to je porodično okruženje. Sam ekspert je u svom mišljenju napisao da palijativna njega uključuje prisustvo supruge, dece, unučića i komunikaciju na maternjem jeziku. Nemojte zaboraviti da lekari sa kojima je Mladić komunicirao ne pričaju srpski jezik, naravno tu su prevodioci", kaže Vujić.

On poručuje da je VMA spremio čitav plan da dostavi Tribunalu i da su date garancije da će biti obezbeđen i medicinski avion, ali vest o smrti ih je zatekla.

"Jutros sam poslao pismo predsednici mehanizma kada smo spremali pismo i predsedniku UN-a. Upozoravali smo predsednicu mehanizma da lekari tvrde da je kraj blizu. Nažalost, bili smo u pravu. Sve ono što sam danima pisao i upozoravao, pokazalo se kao tačno. Ne volim što sam u pravu u tom pogledu".

Vujić poručuje da sprema zahtev da se objasni koju će Mehanizma sprovoditi istragu u vezi sa smrti generala Mladića.