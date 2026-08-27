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Objavljen je spisak svih turista koji se vode kao nestali nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal u sredu. Na spisku se našla i državljanka Srbije Enisa Leković o kojoj je Kurir danas pisao, a koja je jedina navedena kao državljanka Srbije među nestalima.

Naime, crni bilans poginulih u bujičnim poplavama povećan je na 389, dok se više od 1.300 ljudi vodi kao nestalo. Proverom među agencijama iz Srbije koje organizuju putovanja u Nepal potvrđeno je da se nijedan njihov putnik trenutno ne nalazi u toj zemlji.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), za Kurir je naveo da državljani Srbije koji putuju u Nepal najčešće to čine u sopstvenoj organizaciji.

- Sigurno nije išla preko agencije, nego individualno. Kada su pojedinačni slučajevi najčešće tamo idu avanturisti sami, u Srbiji postoje dve agencije koje to organizuju, ali to su grupe ljudi, nikad se ne rade individalne posete - naglasio je Seničić.

To su potvrdile i dve domaće turističke agencije koje organizuju putovanja u Nepal.

1/8 Vidi galeriju Bujične poplave u Nepalu Foto: Printscreen

Katastrofalne poplave

Spasioci užurbano tragaju za preživelima nakon što se područje na granici Nepala i Kine našlo naputu razorne bujične poplave. Broj spasenih i povređenih dostigao je 466 ljudi, preneo je BBC.

Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već "urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa" izražavajući zabrinutost zbog mogućeg "drugog i trećeg talasa" koje bi mogli da izazovu nanosi u rekama.

Nacionalni odbor za turizam u Nepalu saopštio je danas da je među 826 nestalih 517 stranaca, a među njima je prema odboru i jedna osoba iz Srbije.

Na kineskoj strani granice vlasti tragaju za 558 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Spasilačke ekipe u Nepalu uspele su da pronađu deo nestalih, uključujući oko 100 indijskih turista i 25 kineskih radnika.

Potragu otežavaju uništeni putevi i mostovi, a naučnici upozoravaju da postoji opasnost od novih odrona, kao i od drugog ili čak trećeg talasa poplava.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Klizište koje je pogodilo tibetanski okrug Đirong dostiglo je dubinu od skoro 1,5 metara, dok se njegova ivica proteže čak 2,5 kilometara od graničnog prelaza. Prema navodima kineske državne televizije CCTV, ovo značajno otežava dalji tok spasilačkih akcija.

Nepal i Kina proglasili vanredno stanje

Nepal i Kina su proglasili vanredno stanje, a nepalski zvaničnici uputili su apel Indiji i Kini za pružanje dodatne pomoći dok se potraga i spasavanje nastavljaju u sve težim uslovima.

Aktivirale su se i Ujedinjene nacije, koje su mobilisale svoje zalihe i ljudstvo kako bi pomogle nepalskim timovima u pretrazi sravnjenih sela duž reke Bhotekoši.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Indija, u kojoj se najmanje 133 civila vode kao nestala, već je poslala humanitarnu pomoć Nepalu, dok su Evropska unija, SAD, Velika Britanija i Kanada poručile da su spremne da se priključe spasilačkim naporima.