Kolima hitne pomoći prevezen je u Opštu bolnicu u Kateriniju, gde je proglašen mrtvim.
Društvo
Tragedija u Grčkoj: Utopio se muškarac iz Srbije
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Muškarac (69) iz Srbije utopio se u Grčkoj.
Kako prenose tamošnji mediji, muškarac je izvučen bez svesti iz morskog područja Olimpijske plaže, Pijerija, u četvrtak popodne.
Državljaninu Srbije spasilac je prvo pružio prvu pomoć reanimacijom, a zatim je kolima hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Kateriniju, gde je proglašen mrtvim.
Preliminarnu istragu sprovodi Treće odeljenje luke Skala Katerini Centralne lučke uprave Soluna.
Kurir.rs/Voria
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