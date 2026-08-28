Slušaj vest

Muškarac (69) iz Srbije utopio se u Grčkoj.

Kako prenose tamošnji mediji, muškarac je izvučen bez svesti iz morskog područja Olimpijske plaže, Pijerija, u četvrtak popodne.

Državljaninu Srbije spasilac je prvo pružio prvu pomoć reanimacijom, a zatim je kolima hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Kateriniju, gde je proglašen mrtvim.

Preliminarnu istragu sprovodi Treće odeljenje luke Skala Katerini Centralne lučke uprave Soluna.

Kurir.rs/Voria

Ne propustiteDruštvoKORAK PO KORAK KAKO DA NEKOME SPASITE ŽIVOT Spasilac otkriva šta nikako ne smete da uradite kada se neko utapa: "Tada je potrebno pristupiti reanimaciji!"
collage.jpg
PlanetaPOSLEDICA JAKOG TOPLOTNOG TALASA U Francuskoj u dva meseca 301 slučaj utapanja
Ren, reka, Francuska
HronikaBRAT GA IZVUKAO DO OBALE, ALI NIJE USPEO DA GA SPASI Tragedija na Adi Ciganliji: Umro muškarac (45)
NBN_1858.jpg
HronikaMUŠKARAC UMRO TOKOM KUPANJA NA ADI Drama u Beogradu: Pozlilo mu dok je plivao
NBN_1881.jpg