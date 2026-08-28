AMSS upozorava na pojačan saobraćaj zbog smene turista, dok se na Batrovcima, Gradini i Horgošu čeka na izlaz iz Srbije.
Društvo
Gužve na granicama najavljuju poslednji vikend u avgustu: Sprema se smena turista, na Batrovcima se već čeka oko dva sata na izlaz iz Srbije
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Pred nama je poslednji vikend u avgustu, a sa smenom turista očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i auto-putevima u Srbiji. Prema informacijama Uprave granične policije, koje su u 5.15 časova prenete Auto-moto savezu Srbije (AMSS), na pojedinim graničnim prelazima već su formirana duža zadržavanja.
Putnička vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko dva sata, dok je zadržavanje na Gradini oko 40 minuta, a na Horgošu oko pola sata, saopštio je AMSS.
Na Batrovcima se beleži i višesatno zadržavanje za teretna vozila, koja na izlaz čekaju oko tri sata.
Iz AMSS-a navode da na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs
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