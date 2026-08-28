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Autoprevoznik Nikola Žigić (69) iz Apatina preminuo je u sredu u kabini svog kamiona, dok je čekao istovar u Novoj Crnji. Njegovo telo otkrio je kolega, koji je odmah pozvao Hitnu pomoć, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

- Taj kolega mi je ispričao da tati već ujutro nije bilo dobro, da je pao i da je dolazila hitna pomoć. Iako su mu, nakon pregleda, rekli da mora u bolnicu i predložili da ga odvezu, nije hteo. Odgovorio im je da će još malo da odmori u kabini i da će mu posle toga sigurno biti bolje. Kolegi je rekao da svojim kamionom ode na istovar i da će se videti kad se vrati, a on malo da odspava. Međutim, kad se vratio, tata je, nažalost, već bio mrtav - kroz suze priča Nikolin sin, Mile.

Smrt je, dodaje, konstatovala doktorica koja je istog jutra bila i na intervenciji, a sa kojom je razgovarao dan posle tragedije, kada je otišao u Novu Crnju, kako bi pribavio dokumentaciju i obavio sve neophodne pripreme za prevoz očevog tela do Apatina.

- Rekla mi je da je otac preminuo vrlo brzo nakon što su oni otišli, verovatno čim je prilegao u kabini. Da li bi preživeo da je pristao da ode u bolnicu, ne zna se. Jedino što znamo je da mu se ispunila želja da, kad god da dođe, smrt dočeka za volanom svog kamiona, koji je toliko voleo - dodaje Mile.

Porodica Žigić je došla u Apatin iz Ličkog Petrovog Sela, avgusta 1995. godine. Dovezli su se svojim kamionom, pošto je Nikola i u zavičaju radio kao autoprevoznik. Nastavio je time da se bavi i u novoj sredini, do poslednjeg dana.

Iza sebe je ostavio dva sina, ćerku i troje unučadi. Supruga mu je preminula pre 13 godina.

Sahrana Nikole Žigića biće u subotu u 18 časova na Gradskom groblju u Apatinu.