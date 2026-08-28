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Dvojica putara, starosti 36 i 67 godina, poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je na njih naletelo teretno vozilo. Prema prvim informacijama, vozač šlepera izgubio je kontrolu i udario u propisno obeleženu zonu u kojoj su se izvodili radovi.

Nažalost, ovo nije prvi slučaj da radnici na putu stradaju zbog saobraćajne nesreće. Slična tragedija dogodila se pre samo nekoliko nedelja u blizini Šapca, kada je vozač kamiona sa prikolicom takođe udario u putare.

Zašto se ovakve tragedije ponavljaju i da li su neprilagođena brzina i nepoštovanje saobraćajne signalizacije glavni problemi, u emisiji "Puls Srbije" kod voditeljke Ivane Malenko, govorio je stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović.

Zona radova mora biti propisno obeležena

Milan Božović ističe da se prilikom analize ovakvih nesreća mora ispitati čitav niz okolnosti, a pre svega način na koji je bila obeležena zona radova i gde su se tačno nalazili radnici u trenutku tragedije.

- U jednom periodu smo imali dosta problema sa zonom radova na putevima, i tada je bilo neophodno da se uredi to kako treba, da se obeležava zona radova puta, da bi se ti ljudi zaštitili. To je odgovarajućim pravilnicima urađeno. Prema tome, prvo pitanje se postavlja: Da li je zona radova na putu obeležena prema pravilniku? Drugo pitanje koje se postavlja jeste da li su radnici bili u zoni radova na putu, i ako nisu bili, da li su se oni na odgovarajući način ponašali - objasnio je Božović.

Kako je naveo, u praksi postoji situacija u kojoj radnici moraju da se kreću između zone u kojoj se izvode radovi i dela puta koji joj prethodi, zbog čega je važno utvrditi gde su se tačno nalazili u trenutku nesreće.

- To je ona situacija kada kažemo "nisu bili" - vi morate da dovučete asfalt odnekud da biste asfaltirali, pa dok ne uđete u tu zonu koju asfaltirate, vi ste van zone radova, ali morate da uđete. Dakle, da li je tu bilo odgovarajućeg ponašanja radnika? I onda dolazimo do vozača kamiona, gde se postavlja pitanje njegove koncentracije, njegove pospanosti i tome slično, ali se postavlja pitanje i tehničke ispravnosti njegovog vozila - rekao je stručnjak za bezbednost saobraćaja.

Božović naglašava da se odgovornost i uzroci ne mogu unapred pripisati samo jednoj stvari, već da istraga mora da utvrdi sve faktore koji su mogli da dovedu do toga da teretno vozilo iznenada skrene sa putanje i udari u zonu radova.

Foto: Kurir Televizija

I drugi vozači mogu da doprinesu tragediji

Posebno je ukazao na situacije kada se saobraćaj zbog radova preusmerava, jer tada ponašanje drugih učesnika u saobraćaju može dodatno da zakomplikuje situaciju i dovede do gubitka kontrole nad vozilom.

- Postavlja se pitanje da li su ostala vozila možda na neki način uticala da on jednostavno udari u zonu radova na putu. To je ona situacija kada vi imate preusmeravanje saobraćaja, jednostavno vozač prilazi mestu gde se preusmerava saobraćaj, ali vozači putničkih automobila, da ne bi izgubili ni malo vremena, onda pokušavaju baš tu da pretiču i onda nekoga poremete - rekao je Božović.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga prilikom utvrđivanja uzroka ovakvih nesreća treba analizirati sve elemente - od same signalizacije i ponašanja radnika, preko koncentracije i umora vozača kamiona, do tehničke ispravnosti vozila i ponašanja drugih učesnika u saobraćaju.

- Mislim da su to oni elementi koje treba analizirati da bi se utvrdili uzroci ove dve nezgode - zaključio je Božović.

02:45 PUTARI GINU ZBOG TUĐIH GREŠAKA? Stručnjak za bezbednost saobraćaja otkrio šta se dešava kada vozači prilaze ZONI RADOVA Izvor: Kurir televizija

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