Društvo
"Njegovo ime i uspomene živeće zauvek u našim srcima" Narod se oprašta od generala Mladića, čitave strane čitulja ispunjene poslednjim pozdravima
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Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu.
Od generala se oprašta veliki broj ljudi, a u novinama "Dan" gotovo cela strana čitulja je bila popunjena poslednjim pozdravima.
Foto: Kurir.rs
"Njegovo ime i uspomene živeće zauvek u našim srcima. Neka ti je večna slava i hvala", "Srećan put u carstvo nebesko", "Vječnaja pamjat", samo su neke od oproštajnih poruka generalu.
Mladić je kaznu služio u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, a njegov život je dužem vremenskom periodu bio ugrožen bolešću.
Njegova porodica i advokati su podnosili više zahteva da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji, ali su svi ti zahtevi odbijeni.
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