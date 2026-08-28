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Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu.

Od generala se oprašta veliki broj ljudi, a u novinama "Dan" gotovo cela strana čitulja je bila popunjena poslednjim pozdravima.

Foto: Kurir.rs

"Njegovo ime i uspomene živeće zauvek u našim srcima. Neka ti je večna slava i hvala", "Srećan put u carstvo nebesko", "Vječnaja pamjat", samo su neke od oproštajnih poruka generalu.

Mladić je kaznu služio u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, a njegov život je dužem vremenskom periodu bio ugrožen bolešću.