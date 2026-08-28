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Za svega desetak minuta požar je progutao objekat od oko 350 kvadratnih metara u domaćinstvu porodice Dakić u selu Brđani kod Gornjeg Milanovca. U vatrenoj stihiji izgoreli su štala, senjak, pomoćni objekti, ali i kompletna letina koju je porodica tokom sezone pripremala za ishranu stoke i predstojeću zimu.

Porodica Dakić je pretrpela ogroman udar, i to posebno trojica unuka koji su tokom leta ulagali veliki trud kako bi proširili stado i počeli ozbiljnije da se bave stočarstvom. Ovce su, srećom, na vreme spasene, ali je gotovo sve ostalo što su mesecima stvarali nestalo u plamenu.

O tragediji i ogromnoj šteti za porodicu Dakić govorili su za Kurir televiziju Milorad i Verica Dakić.

Sve nestalo za 10 minuta

Milorad Dakić opisao je trenutak kada je stigao do objekta i ugledao požar koji je već zahvatio čitav krov.

- Ja pogledam kad sam prišao ovamo gore, ono uhvatilo ceo krov, sve gori. Oni su već zvali vatrogasce, koji su došli oko 2 ili 1- rekao je Milorad Dakić.

Kako je objasnio, ono što je bilo povezano u jednom kompleksu nije bilo moguće spasiti, dok su odvojeni objekti uspeli da budu sačuvani.

- Ovo što je bilo u kompletu, to je sve otišlo - rekao je Dakić.

U požaru su izgoreli štala, šupa, svinjac, senjak i pomoćni objekti, ali i velike količine sena i bala koje su bile pripremljene za ishranu životinja tokom zime. Uništen je i deo materijala koji je porodica pripremila kako bi nastavila radove na objektima.

Foto: Kurir Televizija

Spasili životinje, ali sve ostalo nestalo

Verica Dakić kaže da je porodica uz pomoć komšija uspela da spase ono najvrednije - životinje. Međutim, sve ono što su mesecima pripremali za nastavak stočarske proizvodnje nestalo je gotovo u trenutku.

- Ljudi su mu pomagali, i on je išao njima pomagao, pa su svi ti ljudi juče bili ovde i zahvaljujem im se, međutim, sve je otišlo u 10 minuta, sve je nestalo - rekla je Verica Dakić.

Ona je navela da je požar progutao praktično sve pomoćne objekte i materijal koji je porodica pripremila za nastavak radova.

- Šupa, štala, svinjac, sve što su od građe pripremili da nastave dalje da rade, bale koje su pripremili za hranjenje, sve je otišlo. Krov su počeli da renoviraju i on je otišao - rekla je Verica.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, u velikoj nesreći, porodica je uspela da spase životinje.

- Da. Uspeli smo. Otvorili smo vrata i isterali smo ih. To je bilo jedino što smo mogli da spasimo - rekla je Verica Dakić.

Osim ekonomskih objekata, vatra je zahvatila i deo voćnjaka i obližnju livadu. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar u večernjim satima, dok uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

Za porodicu Dakić sada sledi težak period, jer su u samo nekoliko minuta ostali bez objekata, hrane za stoku i materijala koji su pripremali za nastavak poljoprivrednih radova i razvoj stočarstva.

Foto: Kurir Televizija

02:12 VATRA ZA 10 MINUTA PROGUTALA SVE! Porodici Dakić iz Brđana izgorela štala, svinjac i šupa, Verica u suzama: "Uspeli smo samo ovce da spasemo" Izvor: Kurir televizija

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