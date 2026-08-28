VATRA ZA 10 MINUTA PROGUTALA SVE! Porodici Dakić iz Brđana izgorela štala, svinjac i šupa, Verica u suzama: "Uspeli smo samo ovce da spasemo"
Za svega desetak minuta požar je progutao objekat od oko 350 kvadratnih metara u domaćinstvu porodice Dakić u selu Brđani kod Gornjeg Milanovca. U vatrenoj stihiji izgoreli su štala, senjak, pomoćni objekti, ali i kompletna letina koju je porodica tokom sezone pripremala za ishranu stoke i predstojeću zimu.
Porodica Dakić je pretrpela ogroman udar, i to posebno trojica unuka koji su tokom leta ulagali veliki trud kako bi proširili stado i počeli ozbiljnije da se bave stočarstvom. Ovce su, srećom, na vreme spasene, ali je gotovo sve ostalo što su mesecima stvarali nestalo u plamenu.
O tragediji i ogromnoj šteti za porodicu Dakić govorili su za Kurir televiziju Milorad i Verica Dakić.
Sve nestalo za 10 minuta
Milorad Dakić opisao je trenutak kada je stigao do objekta i ugledao požar koji je već zahvatio čitav krov.
- Ja pogledam kad sam prišao ovamo gore, ono uhvatilo ceo krov, sve gori. Oni su već zvali vatrogasce, koji su došli oko 2 ili 1- rekao je Milorad Dakić.
Kako je objasnio, ono što je bilo povezano u jednom kompleksu nije bilo moguće spasiti, dok su odvojeni objekti uspeli da budu sačuvani.
- Ovo što je bilo u kompletu, to je sve otišlo - rekao je Dakić.
U požaru su izgoreli štala, šupa, svinjac, senjak i pomoćni objekti, ali i velike količine sena i bala koje su bile pripremljene za ishranu životinja tokom zime. Uništen je i deo materijala koji je porodica pripremila kako bi nastavila radove na objektima.
Spasili životinje, ali sve ostalo nestalo
Verica Dakić kaže da je porodica uz pomoć komšija uspela da spase ono najvrednije - životinje. Međutim, sve ono što su mesecima pripremali za nastavak stočarske proizvodnje nestalo je gotovo u trenutku.
- Ljudi su mu pomagali, i on je išao njima pomagao, pa su svi ti ljudi juče bili ovde i zahvaljujem im se, međutim, sve je otišlo u 10 minuta, sve je nestalo - rekla je Verica Dakić.
Ona je navela da je požar progutao praktično sve pomoćne objekte i materijal koji je porodica pripremila za nastavak radova.
- Šupa, štala, svinjac, sve što su od građe pripremili da nastave dalje da rade, bale koje su pripremili za hranjenje, sve je otišlo. Krov su počeli da renoviraju i on je otišao - rekla je Verica.
Ipak, u velikoj nesreći, porodica je uspela da spase životinje.
- Da. Uspeli smo. Otvorili smo vrata i isterali smo ih. To je bilo jedino što smo mogli da spasimo - rekla je Verica Dakić.
Osim ekonomskih objekata, vatra je zahvatila i deo voćnjaka i obližnju livadu. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar u večernjim satima, dok uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.
Za porodicu Dakić sada sledi težak period, jer su u samo nekoliko minuta ostali bez objekata, hrane za stoku i materijala koji su pripremali za nastavak poljoprivrednih radova i razvoj stočarstva.
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